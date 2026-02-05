自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冬天只擦保養品還不夠！ 營養師推3款黃金美白飲

2026/02/05 13:17

營養師李婉萍表示，冬天護膚除了外擦保養品，飲食其實同樣關鍵，建議將高糖手搖換成成分單純、糖分可控的3種飲品，內調為肌膚打好基礎。（圖擷取自李婉萍臉書）

營養師李婉萍表示，冬天護膚除了外擦保養品，飲食其實同樣關鍵，建議將高糖手搖換成成分單純、糖分可控的3種飲品，內調為肌膚打好基礎。（圖擷取自李婉萍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天是調整膚況的黃金期，但保養品越擦越多，膚況卻可能未必跟著提升。營養師李婉萍表示，護膚除了外擦保養品，飲食其實同樣關鍵。建議將日常高糖手搖換成成分單純、糖分可控的3種飲品，就能在不增加身體負擔的情況下，為肌膚打好基礎。

不少人習慣每天來1杯超甜手搖滿足味蕾，卻忽略長期下來可能讓膚況暗沉、不穩定。李婉萍於臉書專頁發影音表示，保養肌膚除了勤擦保養品，內調更是關鍵。並推薦將日常飲用的超甜手搖換成以下3款美白飲，冬日真的可讓你偷偷變白，也可讓膚況直接升級穩亮又細緻。

美白飲1：維生素C水果氣泡飲

第1款美白飲是可取代手搖超甜飲的清爽飲品。準備氣泡水300ml為基底，加入新鮮柳橙或橘子1/4顆擠汁與少量果肉，再搭配奇異果、芭樂或草莓其中一種水果切片即完成。若需要甜味，可少量加入蜂蜜或代糖，整體風味清爽，製作超簡單，還可幫助膠原蛋白生成、提亮膚色。

美白飲2：番茄胡蘿蔔優格飲

第2款屬於抗氧化飲品。準備一把小番茄、半根小條胡蘿蔔切小塊，搭配3-4湯匙原味無糖優格，再加入150-200ml的水或無糖豆漿，打成口感濃稠的冰沙（smoothie）即完成。番茄與胡蘿蔔富含番茄紅素、β-胡蘿蔔素，可幫助皮膚對抗紫外線；優格則可提供優質蛋白質、益生菌；這款飲品是從腸道開始做調理，調整膚況的美肌飲。

美白飲3：菊花玫瑰紅棗茶

第3款是女性養顏必備的熱飲。準備白菊花、玫瑰花與紅棗，先以冷開水快速沖洗，去除表面灰塵即可，切勿泡太久。紅棗去籽後，切半或劃一刀，與白菊花、玫瑰花、紅棗一同放入耐熱杯或小茶壺中，沖入約攝氏90-95度熱水300-400ml，加蓋悶泡8-10分鐘；待花瓣舒展、紅棗變軟，即可飲用，菊花有黃酮，可舒緩用眼疲勞；玫瑰可補氣色；紅棗含鐵質與天然糖，也是養顏美容的好食材。

李婉萍強調，3款美白飲並非魔法藥水，但若能將日常手搖換成維C氣泡飲、多喝幾杯番茄胡蘿蔔優格飲，搭配早睡與防曬，冬天除能讓你偷偷變白，也是讓膚況變穩定、變亮的最好時機。

