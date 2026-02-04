自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年貨採買有順序 營養師授「分波段」不累又健康

2026/02/04 18:01

台北迪化街年貨大街已開鑼，年味愈來愈濃。營養師林俐岑建議，採買年貨可採取分波段採買策略，並結合「健康篩選法」辦年貨。（資料照）

台北迪化街年貨大街已開鑼，年味愈來愈濃。營養師林俐岑建議，採買年貨可採取分波段採買策略，並結合「健康篩選法」辦年貨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕各地年貨大街開鑼了！營養師林俐岑表示，準備採買是一場與時間和體力的競賽。為了避免除夕前夕在人擠人的市場裡大包小包，可採取分波段採買策略」，並結合「健康篩選法」辦年貨。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，分波段採買的攻略：

●前3週：先規劃與列出清單，著手確認圍爐人數，再列出伴手禮、乾貨、冷凍食品、生鮮、水果等5大類，若是預訂年菜、知名伴手禮禮盒，要避開最後一刻物流塞車。

●前2-3週：採買乾貨與耐放品，像是乾貨類的香菇、干貝、蝦米、木耳；零嘴類如無調味堅果、海苔、天然果乾；飲品類如茶葉、無糖飲品等。

●前1週：可對冷凍與耐放蔬菜下手。像是冷凍肉品、冷凍海鮮等食材；蘿蔔、大白菜、蘋果、柑橘、水梨等耐放的蔬果。

●前1-2天：此時要針對生鮮食物大採買，葉菜類、現宰雞肉、當天採購的魚類，都要選擇「尚青」的食材。

至於年貨中乾貨採買有「三不」原則，林俐岑指出，色澤不鮮、氣味不刺鼻、觸感不潮濕；至於零嘴也要秉持「原味」優先，也就是無調味堅果、低溫烘焙果乾取代加工軟糖。海苔是雖是低熱量首選，但要注意「鈉」含量標示，避開油炸型海苔。

國人常搶買白鯧魚，林俐岑指出，但近年來魚價愈來愈高，可考慮改買金鯧、鱸魚或石斑，不僅同樣象徵「年年有餘」，肉質也相當鮮美且價格相對平穩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中