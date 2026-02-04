健康網》年貨採買有順序 營養師授「分波段」不累又健康

台北迪化街年貨大街已開鑼，年味愈來愈濃。營養師林俐岑建議，採買年貨可採取分波段採買策略，並結合「健康篩選法」辦年貨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕各地年貨大街開鑼了！營養師林俐岑表示，準備採買是一場與時間和體力的競賽。為了避免除夕前夕在人擠人的市場裡大包小包，可採取分波段採買策略」，並結合「健康篩選法」辦年貨。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，分波段採買的攻略：

●前3週：先規劃與列出清單，著手確認圍爐人數，再列出伴手禮、乾貨、冷凍食品、生鮮、水果等5大類，若是預訂年菜、知名伴手禮禮盒，要避開最後一刻物流塞車。

●前2-3週：採買乾貨與耐放品，像是乾貨類的香菇、干貝、蝦米、木耳；零嘴類如無調味堅果、海苔、天然果乾；飲品類如茶葉、無糖飲品等。

●前1週：可對冷凍與耐放蔬菜下手。像是冷凍肉品、冷凍海鮮等食材；蘿蔔、大白菜、蘋果、柑橘、水梨等耐放的蔬果。

●前1-2天：此時要針對生鮮食物大採買，葉菜類、現宰雞肉、當天採購的魚類，都要選擇「尚青」的食材。

至於年貨中乾貨採買有「三不」原則，林俐岑指出，色澤不鮮、氣味不刺鼻、觸感不潮濕；至於零嘴也要秉持「原味」優先，也就是無調味堅果、低溫烘焙果乾取代加工軟糖。海苔是雖是低熱量首選，但要注意「鈉」含量標示，避開油炸型海苔。

國人常搶買白鯧魚，林俐岑指出，但近年來魚價愈來愈高，可考慮改買金鯧、鱸魚或石斑，不僅同樣象徵「年年有餘」，肉質也相當鮮美且價格相對平穩。

