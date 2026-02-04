自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

性別不平衡恐影響運動生理學 近半研究只鎖定男性

2026/02/04 15:58

研究指出，運動生理學領域的研究仍主要將男性作為研究對象。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

研究指出，運動生理學領域的研究仍主要將男性作為研究對象。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究指出，運動生理學領域一個基本問題仍未得到充分解答，即應該用哪些人群的身體來定義「正常」人體對訓練、疲勞和恢復的反應？研究團隊對近期文獻進行全面梳理，發現目前對性別的處理方式仍然存在諸多不足，導致人們對該領域的認知存在很大不確定性。此研究發表在《應用生理學、營養學和代謝》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項綜述性研究由英屬哥倫比亞大學奧肯那根分校健康與運動科學學院助理教授麥克納特（Meaghan MacNutt）主導。她與同事們一起查閱了來自6種頂尖運動生理學期刊的600多篇近期論文。

研究團隊發現，研究對象存在嚴重性別不平衡現象。近一半論文只包含男性參與者，只有不到十分之一的論文完全聚焦在女性身上。研究人員也注意到，論文的作者組成也存在類似的性別不平衡，女性僅佔所有作者的27%，而資深作者中女性僅佔16%。

研究團隊認為，這種影響遠不止於代表性不足。當研究基礎主要建立在男性參與者之上時，整個領域就更容易將男性生理視為預設標準，並將女性生物學視為需要特殊論證的案例。

研究團隊強調，當主要基於男性的研究結果被推廣到女性時，生理、診斷和治療方面重要的性別差異就可能被忽視。在運動科學領域，這會導致人們對女性如何應對體育活動缺乏全面了解，從而影響從疾病預防到損傷康復和運動表現等方方面面。

研究團隊也評估了各項研究是否遵循《研究中性別平等指南》（Sex and Gender Equity in Research Guidelines），這是一項旨在提高研究公平性和科學嚴謹性的國際框架。研究人員發現，大多數運動生理學論文僅符合不到三分之一的指南要求，超過一半的論文在性別相關術語的使用上存在研究團隊認為不準確或含糊不清之處，這會使研究結果難以解釋或應用於不同群體。

麥克納特指出，許多文章都包含這類不平等現象，例如帶有偏見的語​​言、未經檢驗的假設以及排除女性參與者的理由不足或缺失。這些情況表明，運動研究人員仍然將男性視為人類生理學標準代表。

麥克納特強調，此研究的目標是提高人們的意識，並鼓勵大家思考如何改善現況。她補充，一些運動生理學家已經在努力解決文獻中存在的性別差距問題，但仍有很長一段路要走。

