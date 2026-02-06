健康網》多國擬禁16歲以下青少年用社群 醫：親子手機有約定

兒少身心科醫師林鈺涵認為，台灣對兒童青少年的手機及社群媒體使用的討論仍不足。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕澳洲在2025年開始禁止16歲以下青少年與兒童使用社群網站，隨後有多個國家研擬類似措施。西班牙總理桑傑士在3日宣布對該國16歲以下青少年下禁令，近日傳出希臘將禁止年齡選為15歲以下。

兒童青少年精神科專科醫師林鈺涵在臉書粉專「身心醫學 林鈺涵醫師」表示，相較於歐美各國的嚴陣以待，台灣對兒童青少年的手機及社群媒體使用的討論仍很不足。在診間，因為手機過度使用引發的親子衝突是很常見的議題。

對於已經很有主見的青少年來說，要強硬改變其原有的使用習慣非常困難。因此如果孩子在學齡階段就拿到屬於自己的手機，家長應一開始就和孩子一起討論，協助建立良好的手機使用規範，例如約定：

●手機不進房間過夜，睡覺時將手機留在房間外充電。

●劃定「無手機區域」，比如吃飯時大家都不可以滑手機。當然這點同時也需要大人以身作則了！

以上兩點都是以「不讓手機的使用干擾現實生活」為原則。

此外IOS和Android手機都有提供類似家長監護的功能，可以協助家長過濾App的安裝，藉此減少孩子過早暴露於社群媒體。

進入青春期後，孩子的自主性會愈來愈高，這時強硬的規範不但適得其反，更會平白破壞親子關係。家長的角色勢必得慢慢從監督者轉變為協助孩子獨立自主的「陪跑者」。

●少一點強逼就範，多一點討論：例如「你覺得這樣的規範不合理，為什麼呢？ 那你怎麼想 ？ 我們可以怎麼改？」

●少一點監控，多一點陪伴傾聽：例如「最近脆上都在流行些什麼？ 大家這麼說，你怎麼看？」

