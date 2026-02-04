自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅豆湯非補鐵聖品？ 營養師示警：一碗恐吞下20克糖

2026/02/04 18:45

營養師呂美寶指出，紅豆湯若烹煮方式錯誤，糖分控制不當，一碗就可能吞下約20克糖，補鐵不成，反而可能讓熱量與血糖先超標，增加身體負擔。（資料照）

營養師呂美寶指出，紅豆湯若烹煮方式錯誤，糖分控制不當，一碗就可能吞下約20克糖，補鐵不成，反而可能讓熱量與血糖先超標，增加身體負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人一到冬天或生理期間，就會喝紅豆湯補鐵、補血，認為既天然健康又暖身。不過，營養師呂美寶提醒，紅豆湯若烹煮方式錯誤，糖分控制不當，一碗就可能吞下約20克糖，補鐵不成，反而可能讓熱量與血糖先超標，增加身體負擔。

紅豆富含蛋白質、膳食纖維

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文表示，紅豆富含蛋白質，雖然含量不及黃豆與黑豆，但仍是白米的3倍、小麥的1.5倍。若將紅豆、黃豆、黑豆部分取代白米，製成穀類加豆類混合的雜糧飯，不僅能提升蛋白質品質，也有助於攝取互補胺基酸，對植物性飲食者尤其重要。

搭配維C、充分浸泡助鐵吸收

此外，紅豆通常連同外皮一起食用，也能攝取豐富膳食纖維。至於紅豆常與補血畫上等號，主因是其鐵質含量在穀物與雜糧中名列前茅。不過，實際比較後會發現，紅豆並非是補鐵首選。且因紅豆所含的是非血基質鐵（Non-Heme Iron），吸收率低於動物性食物中的血基質鐵（Heme Iron）。因此，她建議，可搭配富含維生素C的水果食用以及烹煮前充分浸泡，可提高非血基質鐵的吸收效率、幫助分解植酸、釋放礦物質。

紅豆湯真正的地雷是添加糖

呂美寶指出，紅豆本身是健康食材，但問題常出在烹調方式。市售紅豆湯多半加入大量糖分，一碗常高達20-30克糖。若在家自行熬煮，則應掌握糖量，避免不知不覺攝取過多精製糖。另外，紅豆中的寡糖雖有助於腸道菌相，但腸胃功能較弱者若攝取過量，仍可能出現脹氣或不適，須特別留意。

健康喝紅豆湯教戰3原則

若真的想享受紅豆湯的溫暖與風味，同時兼顧健康，呂美寶提醒應掌握以下3重點：1.紅豆煮軟後再調味，減少用糖量。2.善用紅棗、桂圓、薑片帶出甜味，每碗糖量控制在5-10克。3.將紅豆湯視為正餐澱粉替代品，而非飯後甜點。

呂美寶強調，紅豆並非不健康，關鍵在於怎麼煮、怎麼搭配。只要喝對方式，懂得減糖、善用雜糧組合，紅豆湯依然能成為冬日暖身又不失控的營養補給。

