健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

小傷口也可能奪命！破傷風風險藏在日常 國光疫苗升級「一針一劑」

2026/02/04 15:07

國光生技宣布破傷風疫苗全面升級為「一針一劑」針劑新劑型，免抽取、免排氣，提升使用安全與效率。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節前後外傷風險增加，破傷風不可輕忽。醫師指出，成人多已喪失疫苗保護力，刺傷、割傷或跌倒後應立即評估接種。國光生技今宣布破傷風疫苗升級為一針一劑新劑型，提升醫療安全與應變效率，成為韌性醫療重要助力。

破傷風是一種由破傷風桿菌引起的急性感染症，常透過刺傷、割傷、燙傷等外傷侵入人體，毒素會影響神經系統，造成牙關緊閉、肌肉痙攣、全身僵硬，嚴重恐導致呼吸衰竭甚至死亡。

根據疾管署資料，台灣2025年共出現3例破傷風本土病例，今年1月中旬即出現首例。臨床觀察發現，急診外傷病患中，約2成需要評估施打破傷風疫苗。新北市健保診所協會理事長施君翰指出，農曆春節期間，民眾進行大掃除、烹飪或外出旅遊，一旦發生燙傷、刀傷、穿刺傷或跌倒擦傷，若未妥善處理，都可能讓破傷風桿菌趁隙入侵。

奇美醫院院長林宏榮表示，破傷風是外傷後不可忽視的致命感染症。他曾收治一名台南50多歲從事農業的男子，在農地工作時遭刺傷，因傷口不大而未特別處理，數日後卻陸續出現身體僵硬、嘴巴難以張開、痙攣及呼吸困難等症狀，緊急送醫後確診為破傷風，所幸及時治療才撿回一命。

林宏榮說明，破傷風是破傷風桿菌產生的外毒素影響神經系統所致，典型症狀包括牙關緊閉、痛性肌肉收縮與全身僵硬，嚴重時可能併發肺栓塞或呼吸衰竭而致命。雖然多數民眾幼時已完成基礎疫苗接種，但保護力約10年，成人後若未補打，防護力早已大幅下降。

他也提醒，台灣常見風災、水災，救災過程中若受傷卻未即時接種疫苗，恐增加感染風險。此外，面對各種災害或突發大量傷患的情境，破傷風疫苗是不可或缺的醫療準備，攸關國家醫療韌性。

施君翰表示，破傷風疫苗不像流感或新冠疫苗每年宣導接種，許多成人忽略自身保護力已不足。一旦在高污染環境中受傷，例如跌入泥水、騎車摔倒、被生鏽鐵片刺傷，都建議儘速接種破傷風疫苗。

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事吳秋鳳也指出，接種疫苗是預防破傷風最快、最有效的方式。以台北慈濟醫院為例，每月急診外傷病患中，約900人需接種破傷風疫苗，約占急診總量2成。此外，醫護人員若在工作中發生針扎或刺傷，也會依接種史評估補打一劑，確保安全。

因應臨床需求，國光生技宣布破傷風疫苗全面升級為「一針一劑」針劑新劑型，免抽取、免排氣，提升使用安全與效率。林宏榮直言，國光願意投入資源升級疫苗劑型，是對醫療現場的重要支持，不僅降低污染與誤用風險，也有助於災害發生時的即時應變。

國光生技表示，破傷風類毒素疫苗是台灣唯一取得藥證的國產產品，每年至少穩定供應100萬劑，近年持續優化製程與劑型，並符合PIC/S GMP與FDA標準，為台灣疫苗自給自足與醫療韌性提供關鍵支撐。

