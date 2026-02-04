台南2區長帶頭捐血 在地企業加碼力挺佳里奇美醫院

台南學甲區長張明寶（右）響應佳里奇美醫院捐血活動。（佳里奇美醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕農曆春節有9天年假，因應用血需求，台南佳里奇美醫院今天（4日）舉辦捐血活動，號召民眾「挽袖捐血、熱情你和我」，捐血熱烈，不少在地企業響應加碼捐血贈品，展現社區凝聚力與愛心。

佳里奇美醫院院長田宇峯表示，近年來捐血中心的血液庫存量持續偏低，台灣又面臨少子化與人口老化的雙重壓力，血液供應穩定性受到嚴重考驗。而捐血是最直接的公益行動，院方特別在農曆春節前舉辦捐血活動，希望喚起民眾的熱情，「守護生命、延續愛心」。

捐血民眾也包括學甲區長張明寶、北門區長林建男相偕響應捐血，2人說，感受到佳奇醫院推動公益的用心與溫度，當以熱血支持捐血活動。

佳奇捐血活動持續到今天下午4點，捐血250cc即可獲贈真空包裝米1包、罐頭1組、碗泡麵1組及衛生紙1串，捐血500cc再加碼贈品。佳奇員工也響應捐血，用一袋袋熱血的捐輸，讓愛心涓滴匯聚成守護生命的力量。

