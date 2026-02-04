自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 運動復健

骨折修復新招？新技術「教身體長骨頭」 不用移植細胞

2026/02/04 14:23

對於嚴重骨折或骨缺損患者（如圖示意），現行手術常需移植自身骨骼，過程痛苦。瑞典新研究開發出「現成型軟骨模板」，有望讓修復手術更簡單，引導骨頭自己長回來；圖為情境示意圖。（資料照）

對於嚴重骨折或骨缺損患者（如圖示意），現行手術常需移植自身骨骼，過程痛苦。瑞典新研究開發出「現成型軟骨模板」，有望讓修復手術更簡單，引導骨頭自己長回來；圖為情境示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕於嚴重骨折、癌症切骨或關節疾病患者來說，現行的骨移植手術往往需要「挖東牆補西牆」，從患者自身採集骨細胞，不僅痛苦且數量有限。不過，瑞典隆德大學（Lund University）團隊發布一項研究進展，開發出一種「現成型（Off-the-shelf）」的無細胞軟骨結構，只要植入體內，就能像「施工說明書」一樣，引導人體自己長出新骨頭，且不易引發免疫排斥。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於權威期刊《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究，提出了一種全新的修復策略。傳統再生醫學多依賴植入活體細胞，但這容易引發免疫系統攻擊。隆德大學團隊反其道而行，他們先在實驗室培育出軟骨組織，接著透過特殊製程將所有活細胞「洗掉」，只留下名為「細胞外基質（extracellular matrix）」的天然支架。

研究負責人布爾吉因（Paul Bourgine）副教授解釋，這個留下的支架不只是空殼，它保留了關鍵的生化訊號與生長因子。當植入體內後，它就像是一份「建築藍圖」，能指揮患者自身的細胞遷入、定居，並開始建造新的骨骼組織，最終完全取代這個外來支架。

像超商商品一樣「現成可用」

這項技術的最大優勢在於「標準化」與「量產」。研究人員賈西亞（Alejandro Garcia Garcia）指出，目前的骨移植多需客製化，耗時且昂貴。新技術則能預先大量製造這種「無細胞軟骨模板」，儲存起來備用。當病人需要時，醫師可以直接從架上取用，無需等待細胞培養，也不必擔心捐贈者配對問題。

在動物實驗中，這種植入物成功修復了骨缺損，且未引發強烈的免疫反應，證實了其安全性與有效性。研究團隊表示，下一步將鎖定手臂或腿部嚴重骨缺損的修復，著手申請臨床試驗許可。不過團隊也強調，距離實際臨床使用仍需人體試驗驗證，以確保該技術在人體內同樣安全有效。

