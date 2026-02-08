健康網》口吃好發2-5歲的孩子 專家：透過親子共讀、聊天改善

發展性口吃好發於2-5歲的孩子，有家族史、男生較常見，且當孩子太急也容易誘發口吃，通常6個月內會改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕家中0-6歲的小孩，正處於語言的快速發展期，每天都在學習新的詞彙與造句，如果這個階段發生小孩口吃現象，會讓父母親焦慮不安，根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料建議，家長不妨透過親子共讀、聊天溝通，並在日常盡可能地耐心與傾聽，減低孩子溝通時的壓力，幫助小孩講話不打結。

國健署孕產兒關懷網站在臉書與網站衛教資料說明，3歲多的孩子，口語表達多半已經很流暢，通常已經學會使用代名詞「你」、「我」、「他」，且能使用完整句子來表達，也可以和別人進行一問一答的對話。不過，家長也要多留意，如果到了這時候，小孩還無法「說出一個顏色，並說出3個圖形名稱，像鞋子、飛機、魚等」，或者無法「和別人一問一答持續對話，使用2至3個單詞的短句，且回答內容切題」，代表有發展警訊，建議讓孩子接受進一步專業評估，以把握學習契機。

孕產兒關懷網站進一步分享，有些孩子在這時候，可能會出現講話結巴、口吃的現象。當孩子講話結巴、口吃，家長可以觀察看看造成的原因，有些孩子是「正常發展性口吃」，就是還無法精準挑選適合的字彙，但又急著要說，所以產生口吃現象。發展性口吃好發於2-5歲的孩子，有家族史、男生較常見，且當孩子太累、太急也容易誘發口吃。不過通常6個月內會改善，若持續超過6個月或者年紀超過7歲仍持續口吃，建議語言治療，通常效果很好。

當孩子有發展性口吃，家長可以這樣做：

1.避免開放性的問題；利用重述來肯定孩子的表述，減少孩子說話的壓力。

2.避免刻意矯正孩子的表述；耐心等待孩子說完，不要催促。

3.讓孩子知道口吃會慢慢改善，不要擔心。

4.請父母親放慢對孩子說話的速度。

5.多與孩子進行親子共讀，或多和孩子聊天、溝通，讓孩子更能掌握字彙的運用，增加孩子說話的自信心。

孕產兒關懷網站提醒，如果家長經過這些方法與孩子互動後仍發現，孩子口吃的頻率很高，且伴隨不停眨眼、表情扭曲，或掐自己大腿等特殊症狀，孩子變得更不敢說話，就要尋求專業的評估與治療，幫助孩子找出問題。

