健康網》Google AI摘要查健康知識 危險！專家：別只看摘要下定論

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研究員蔡長祐以日前的AI假醫師影片為例，建議大眾。

〔健康頻道／綜合報導〕過去我們使用Google，會點入前幾頁的搜尋結果；在Gemini面世後，很多人僅看最前面的「AI摘要（或稱AI概覽）」；不過若搜尋的是與健康醫療相關的。《衛報》（The Guardian）與SE Ranking在2026年1月的系列報導中，指出Google「AI摘要（或稱AI概覽）」（AI Overviews）健康資訊的引用品質堪慮，可能誤導使用者的就醫或健康行為。

AI摘要先看YouTube 而非醫院與學術網站

搜尋引擎優化分析平台SE Ranking於2026年1月14日發布研究，分析德國超過50,000筆健康相關搜尋，探討 Google 的AI摘要功能在回答健康問題時，究竟引用哪些來源。研究發現， AI摘要最常引用的是YouTube，佔所有引用的4.43%（20,621次），遠超過任何醫院網絡、政府衛生入口網站或學術機構。整體而言，僅約34%的引用來自可信賴的醫療來源，而政府衛生機構與學術期刊合計僅佔約1%。

《衛報》健康編輯Andrew Gregory則自2026年1月起系列報導，指出AI摘要在多個健康議題上提供錯誤或誤導性資訊；例如，提供胰臟癌患者錯誤的健康建議，誤導肝功能血液檢查及女性癌症檢測方法的資訊。報導也指出，AI摘要以「自信、單一」的權威口吻呈現答案，可能導致使用者不再查證其他來源，直接採信AI建議。

有健康問題先Google 恐對新療法認知錯誤

台灣科技媒體中心採訪臺北醫學大學特聘教授暨副校長兼護理學院院長蔡佩珊；蔡佩珊說明，台灣多數民眾與照顧者面對健康問題時，第一步仍是使用 Google 搜尋；當 Google 從「列出連結」轉為「直接給答案（AI Overviews）」後，臺灣使用者受到的影響更直接且深層。由於繁體中文的 AI 生成摘要常出現英文醫學內容的簡化轉譯、術語不精準，以及混用中國簡體語境與臺灣臨床實務，風險比英語系國家更高。對多數民眾而言，Google 搜尋結果最上方等同「官方、正確、最新、最安全」。然而 AI 並非判斷醫學正確性，而是依可見性與可讀性加權，可能造成對新療法的過度期待或恐懼。

以AI假醫師為例 談如何正確用AI摘要

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研究員蔡長祐認為，大多數台灣民眾時常使用網路搜尋健康資訊，然而網路資訊並不一定正確，而Google AI摘要又將這些資訊濃縮呈現給使用者，確實有報導中指出的誤導問題。健康資訊涉及個人生命安全，錯誤的摘要內容可能導致延誤就醫，或者養成錯誤的健康習慣，這些都可能造成不可挽回的後果，必須非常嚴肅地看待。

實際使用上會發現，Google AI 摘要雖然有提醒使用者內容需要專業驗證，但其警語是在使用者點擊「顯示更多」後才會出現，甚至點開後也是小小一行字，使用的也是相對不顯眼的灰色。如果使用者沒有點擊「顯示更多」，根本就不會看到警語。大多數的使用者可能看到摘要的前幾句就關掉頁面，完全不會看到警語，對於警覺性較低的使用者來說，確實有非常高的風險。建議大家，不要相信 AI，不要相信自己，但可以相信蒐集資訊後的判斷。

資訊來源可以是專業醫療人員，也可以是不同立場的文章。先蒐集資訊，然後判斷，再來才決定是否要接受這些內容。至少不要僅憑 AI 摘要就下定論，應該要去檢視其中的「人」、「事」、「物」。以前陣子的健康醫療錯假訊息「某醫院革命療法讓糖友奇蹟康復」來看，可以檢視以下幾點：有沒有陳志明醫生？有沒有這個療法？有沒有相關研究佐證？

這不僅適用於錯假訊息，面對一般訊息都應該如此，因為我們不可能提前知道資訊真實性；同理，使用者不會知道 AI 摘要真實性。如何適當地使用AI一直都是一個很有趣的議題，在使用上一定要相當謹慎。

