健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

年紀最小重症！4歲童染流感併發腦炎 住ICU觀察中

2026/02/03 15:37

林詠青醫師說明一起流感重症個案。一名4歲幼童未接種本季疫苗，感染後病情急轉直下。（記者侯家瑜攝）

林詠青醫師說明一起流感重症個案。一名4歲幼童未接種本季疫苗，感染後病情急轉直下。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕流感疫情走勢出現罕見現象。疾管署指出，今（2026）年截至農曆春節前，類流感疫情仍未正式進入流行期，這是自2013年以來，除了2021年至2023年新冠疫情期間外，首度在春節前尚未進入流行的一年。不過，副署長林明誠提醒，隨著春節返鄉、旅遊與聚餐增加，疫情仍可能在過年期間升溫，並於年後達到高峰，後續還須留意B型流感的流行情形。

疾管署副主任李佳琳表示，依據疾管署最新監測資料，上週類流感門急診就診共計11萬6281人次，較前一週上升3.2%，整體呈現緩慢上升趨勢。上週新增25例流感併發重症病例，其中包含1例H1N1、18例H3N2、1例A型未分型及5例B型，另新增1例流感併發重症死亡個案（H3N2）。目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中以A型H3N2占最多，其次為B型與A型H1N1。

從國際趨勢來看，全球流感活動度仍偏高。鄰近的韓國與日本近期疫情上升，韓國以B型流感流行為主，日本則為H3N2與B型共同流行；香港與中國則處於相對高點或中度流行。整體而言，東、西亞、歐洲、北非、美洲與加勒比海部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別仍為H3N2，南美洲則是H3N2與H1N1共同流行。

類流感就診率需高於11%，才算正式進入流行期。林明誠說明，目前類流感雖呈現緩升，但尚未達到流行期標準，他指出，過年期間人流密集、群聚頻繁，疫情確實可能跨過流行門檻。他也表示，預期春節期間急診就診人次將明顯增加，疫情高峰很可能落在年假期間或年後，但規模不一定會達到原先預估的14萬人次，推估約在12萬人次上下。即使過年進入流行期，年假結束後也有機會逐步脫離流行，但接下來仍需密切關注B型流感是否接棒成為主流病毒。

林詠青說明一起今年年紀最小的流感重症個案。一名南部4歲的男童，本身無潛在疾病，但未接種本季流感疫苗。該名男童在過去3個流感季皆有接種疫苗，僅本季尚未施打。今年1月中旬，男童出現咳嗽、流鼻水症狀，後續又發燒、喉嚨痛、頭痛及倦怠，就醫時一度被診斷為感冒。然而數日後症狀未改善，反而出現嗜睡與抽搐等神經症狀，送急診時體溫超過40度，並出現血糖偏低情形。流感快篩顯示A型流感，血液檢驗顯示發炎指數上升，腦部電腦斷層則發現腦炎變化，最終診斷為流感併發重症腦炎。

男童隨即接受抗病毒藥物治療並入住ICU（加護病房），住院治療已超過2週，目前病況穩定，已拔除氣管內管，但仍持續在加護病房觀察。疫調顯示，同住家人在發病前2天也曾出現類流感症狀，不排除家庭內傳播的可能。林詠青提醒，目前社區流感風險仍在，幼兒、長者及慢性病患者務必提高警覺，及早接種疫苗可大幅降低重症與死亡風險。

新冠疫情方面，李佳琳指出，國內疫情目前處於低點波動。上週新冠門急診就診人次為941人，較前一週下降9.1%；新增2例新冠併發重症本土病例，無新增死亡。

全球新冠病毒陽性率近期略降，但東南亞地區呈上升趨勢。鄰近的中國與日本疫情上升，香港、加拿大與歐洲則呈下降，澳洲疫情則上下波動。目前國內流行變異株以XFG占比最高，鄰近國家與地區如中國、香港、日本及澳洲，則以NB.1.8.1為主流。

截至2月2日，公費流感疫苗累計接種約671.8萬人次，全國尚餘約11萬劑；新冠疫苗累計接種約164.9萬人次，其中Novavax疫苗約4.9萬人次。林明誠呼籲，由於疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，且春節期間人流頻繁，他提醒，符合資格的民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者，應儘速於春節連假前預約接種流感及新冠疫苗。

