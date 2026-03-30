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健康網》李昌鈺、張世嫺拚到最後一刻 醫：關鍵不只是意志力

2026/03/30 21:40

生命勇者李昌鈺（右圖，資料照）與《化外之醫》編劇張世嫺（左圖，取自湯昇榮臉書），在癌症折磨下，他們朝著自己志業撐到最後。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，背後的心理素質、生命意義感與對自我選擇的掌握，才是關鍵。

生命勇者李昌鈺（右圖，資料照）與《化外之醫》編劇張世嫺（左圖，取自湯昇榮臉書），在癌症折磨下，他們朝著自己志業撐到最後。大同醫院身心科醫師王紹丞指出，背後的心理素質、生命意義感與對自我選擇的掌握，才是關鍵。

〔健康頻道／綜合報導〕神探李昌鈺與《化外之醫》編劇張世嫺，雙雙拖著病體在癌末拚盡全力，高雄大同醫院身心科醫師王紹丞指出，這類癌末病人看似靠意志力撐住，其實更關鍵的是背後的心理素質、生命意義感與對自我選擇的掌握。

據《化外之醫》製作人透露張世嫺在撰寫劇本時已罹癌，去年11月曾被醫師評估僅剩約3個月生命，但她仍拖著病體出席國際頒獎典禮，甚至在住院期間還持續關心作品後續發展；另一位則是國際鑑識專家李昌鈺，報導指出他在2025年11月確診腦瘤後，選擇不做侵入性治療，而是以較溫和方式面對人生終點。

王紹丞表示，看到這樣的故事，第一個直覺：「他們是靠意志力撐下去。」但從身心科角度來看，真正能讓癌末病人撐住的，通常不只是單純的「硬撐」，而是幾種心理素質同時在運作：

●意義感：
當一個人仍覺得自己有未完成的事、有想留下的作品、有想交棒的信念，他比較不容易被疾病完全吞沒。美國國家癌症研究院指出，面對晚期或末期癌症時，許多人會更強烈地尋找生命意義、價值、連結與遺留給世界的東西，這些都能成為重要的心理支柱。

●重新定義希望的能力：
末期癌症的希望，未必是「一定要治癒」，也可能是希望今天少痛一點、希望把想說的話說完、希望再看一次作品被肯定、希望把專業精神留下來。美國國家癌症研究所指出，即使在病情已難以治癒時，人仍然可以把希望放在舒適、平靜、接納，甚至日常的小小喜悅上。

而設定每天可期待的小目標，本身就能幫助人維持心理狀態。這也是為什麼有些病人看起來很有「精神」，不是因為他不知道自己病重，而是因為他還握著某種可以面向明天的理由。

●保有主體感與選擇感：
李昌鈺選擇保守治療、張世嫺在有限時間內仍把心力放在創作與作品榮耀上，這些背後都有一個共同點：即使身體逐漸失去控制，心理上仍努力保有「這是我自己決定怎麼活、怎麼告別」的空間。

對癌末病人來說，能參與治療決策、能安排身後事、能決定自己最後想把力氣放在哪裡，往往比旁人想像得更重要。美國國家癌症研究所也強調，面對晚期癌症時，照護選擇、未來規劃與家人溝通，都是減少失控感的重要一環。

王紹丞提醒，所謂「靠意志力撐下去」，絕對不等於病人就不痛、不怕、不能哭。癌症相關壓力常伴隨焦慮、失眠、疲憊與情緒低落，而情緒與社會支持若被接住，能減少憂鬱、焦慮與治療相關症狀。真正成熟的韌性，不是逞強，而是在知道自己有限之後，仍能用自己的方式活下去；同時也允許自己接受緩和醫療、止痛、陪伴與幫助。

所以，他認為，癌末病人最珍貴的心理素質，往往不是「我一定不能倒」，而是「我知道終點在哪裡，但我還想把這段路走成我自己的樣子」。這樣的力量，不會改寫生老病死，卻常常能決定一個人最後這段日子，是被病拖著走，還是仍保有尊嚴、關係與靈魂。

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