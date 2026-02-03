限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
長壽秘密算錯了？基因決定50％壽命 《科學》：剩下看你怎麼拼
〔編譯陳成良／綜合報導〕過去科學界普遍認為，人類壽命僅有約15%-25%取決於遺傳，其餘多靠環境與運氣。然而，發表於頂尖期刊《科學》（Science）的一項最新研究推翻了這個舊認知：在排除了意外與傳染病等外在干擾後，基因對壽命的影響力其實高達50%，比過去預估的數值「翻倍」還要多。
這項由荷蘭萊頓大學（Leiden University）參與的跨國研究，利用創新的數學模型分析了數萬對雙胞胎的數據。研究團隊發現，過去的估算往往被「非自然死亡（如車禍、感染）」稀釋了，導致基因的重要性被低估。當科學家將這些雜訊過濾掉，專注於人體內部的衰老機制時，發現遺傳因素其實佔了半壁江山。
請繼續往下閱讀...
專家：拿到好牌也要會打
這是否意味著養生無用？「絕對不是！」 研究共同作者、遺傳學家迪倫（Joris Deelen）強調，50%的遺傳力並不代表命運已定，而是代表你有一半的籌碼掌握在自己手中。他解釋：「這顯示你的基因決定了你的『長壽潛力』（Propensity），但能不能兌現這個潛力，取決於你的生活方式與環境。」
換句話說，基因給了你一副底牌，但「怎麼打這副牌」，包括飲食、運動與醫療照護等後天努力，依然決定了最終的輸贏。
為精準醫療鋪路
這項發現對未來的醫學意義重大。英國艾希特大學（University of Exeter）遺傳學家皮林（Luke Pilling）指出，理解基因如何影響壽命，將有助於開發針對老化機制的藥物或療法，幫助人類不僅活得久，還能活得健康（Health span）。專家認為，這項研究釐清了先天與後天的關係，雖然基因提供了基礎，但科學介入與生活方式仍是關鍵變數。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應