長壽秘密算錯了？基因決定50％壽命 《科學》：剩下看你怎麼拼

為何有些人特別長壽？科學家透過分析雙胞胎（如圖示意）數據發現，過去嚴重低估了基因的影響力；最新研究證實，遺傳對壽命的決定性高達50%，但後天生活方式仍是關鍵變數。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去科學界普遍認為，人類壽命僅有約15%-25%取決於遺傳，其餘多靠環境與運氣。然而，發表於頂尖期刊《科學》（Science）的一項最新研究推翻了這個舊認知：在排除了意外與傳染病等外在干擾後，基因對壽命的影響力其實高達50%，比過去預估的數值「翻倍」還要多。

這項由荷蘭萊頓大學（Leiden University）參與的跨國研究，利用創新的數學模型分析了數萬對雙胞胎的數據。研究團隊發現，過去的估算往往被「非自然死亡（如車禍、感染）」稀釋了，導致基因的重要性被低估。當科學家將這些雜訊過濾掉，專注於人體內部的衰老機制時，發現遺傳因素其實佔了半壁江山。

專家：拿到好牌也要會打

這是否意味著養生無用？「絕對不是！」 研究共同作者、遺傳學家迪倫（Joris Deelen）強調，50%的遺傳力並不代表命運已定，而是代表你有一半的籌碼掌握在自己手中。他解釋：「這顯示你的基因決定了你的『長壽潛力』（Propensity），但能不能兌現這個潛力，取決於你的生活方式與環境。」

換句話說，基因給了你一副底牌，但「怎麼打這副牌」，包括飲食、運動與醫療照護等後天努力，依然決定了最終的輸贏。

為精準醫療鋪路

這項發現對未來的醫學意義重大。英國艾希特大學（University of Exeter）遺傳學家皮林（Luke Pilling）指出，理解基因如何影響壽命，將有助於開發針對老化機制的藥物或療法，幫助人類不僅活得久，還能活得健康（Health span）。專家認為，這項研究釐清了先天與後天的關係，雖然基因提供了基礎，但科學介入與生活方式仍是關鍵變數。

