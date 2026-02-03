自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長壽秘密算錯了？基因決定50％壽命 《科學》：剩下看你怎麼拼

2026/02/03 15:23

為何有些人特別長壽？科學家透過分析雙胞胎（如圖示意）數據發現，過去嚴重低估了基因的影響力；最新研究證實，遺傳對壽命的決定性高達50%，但後天生活方式仍是關鍵變數。（路透資料照）

為何有些人特別長壽？科學家透過分析雙胞胎（如圖示意）數據發現，過去嚴重低估了基因的影響力；最新研究證實，遺傳對壽命的決定性高達50%，但後天生活方式仍是關鍵變數。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去科學界普遍認為，人類壽命僅有約15%-25%取決於遺傳，其餘多靠環境與運氣。然而，發表於頂尖期刊《科學》（Science）的一項最新研究推翻了這個舊認知：在排除了意外與傳染病等外在干擾後，基因對壽命的影響力其實高達50%，比過去預估的數值「翻倍」還要多。

這項由荷蘭萊頓大學（Leiden University）參與的跨國研究，利用創新的數學模型分析了數萬對雙胞胎的數據。研究團隊發現，過去的估算往往被「非自然死亡（如車禍、感染）」稀釋了，導致基因的重要性被低估。當科學家將這些雜訊過濾掉，專注於人體內部的衰老機制時，發現遺傳因素其實佔了半壁江山。

專家：拿到好牌也要會打

這是否意味著養生無用？「絕對不是！」 研究共同作者、遺傳學家迪倫（Joris Deelen）強調，50%的遺傳力並不代表命運已定，而是代表你有一半的籌碼掌握在自己手中。他解釋：「這顯示你的基因決定了你的『長壽潛力』（Propensity），但能不能兌現這個潛力，取決於你的生活方式與環境。」

換句話說，基因給了你一副底牌，但「怎麼打這副牌」，包括飲食、運動與醫療照護等後天努力，依然決定了最終的輸贏。

為精準醫療鋪路

這項發現對未來的醫學意義重大。英國艾希特大學（University of Exeter）遺傳學家皮林（Luke Pilling）指出，理解基因如何影響壽命，將有助於開發針對老化機制的藥物或療法，幫助人類不僅活得久，還能活得健康（Health span）。專家認為，這項研究釐清了先天與後天的關係，雖然基因提供了基礎，但科學介入與生活方式仍是關鍵變數。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中