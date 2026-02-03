研究：飲用水中硝酸鹽含量較高 可能增加失智症風險

研究顯示，從飲用水中攝取更多硝酸鹽和亞硝酸鹽的人罹患失智症風險較高。圖為示意圖。（擷自X@LoriShemek）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲和丹麥合作進行的研究表明，從蔬菜中攝取較高水平硝酸鹽的人罹患失智症風險較低，而從加工肉類和飲用水中攝取更多硝酸鹽和亞硝酸鹽的人罹患失智症風險較高。此研究發表在《阿茲海默症與失智症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，澳洲伊迪斯科文大學和丹麥癌症研究所的研究團隊，追蹤丹麥超過5萬4000名成年人長達27年，並考察特定來源的硝酸鹽和亞硝酸鹽與整體失智症和早發性失智症之間的關聯。

請繼續往下閱讀...

分析表明，這些化合物在飲食中的來源至關重要。從蔬菜中攝取較高硝酸鹽的參與者罹患失智症的風險較低。相反，從加工肉類和飲用水中攝取較高硝酸鹽和亞硝酸鹽，則與更高疾病風險相關。

在丹麥和歐盟，地下水和飲用水中硝酸鹽的限量為50毫克/公升，但研究人員觀察到，即使飲用水中硝酸鹽含量低至每公升50毫克，也存在更高的風險。研究顯示，即使飲用水中的硝酸鹽含量低於現行監管限值，參與者罹患失智症的機率也較高。

關於人食用蔬菜時攝取硝酸鹽為何不會增加失智症風險，美國東卡羅萊納大學副教授邦多諾（Catherine Bondonno）解釋，當人們食用富含硝酸鹽的蔬菜時，也攝入了維生素和抗氧化劑，這些物質被認為有助於硝酸鹽形成有益化合物一氧化氮，同時阻止可能對大腦造成損害的N-亞硝胺（N-Nitrosamines）形成。值得注意的是，該副教授未參與研究。

研究團隊也指出，研究結果並不代表人們應該停止飲水。飲水對個人層面風險增加非常小，且飲水比飲料更有益於健康。

研究團隊強調，這是1項觀察性研究，無法證實硝酸鹽直接導致失智症。因此研究結果需要在其他研究中得到證實。

研究團隊最後補充，監管機構應該重新審視當前限值，並更好地了解長期接觸硝酸鹽對大腦健康的影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法