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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脂肪肝好不了？ 醫教改喝3飲品：1個月肝功能變正常

2026/03/31 06:24

食農專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲指出，門診中發現，許多脂肪肝患者將每天喝的含糖飲料改成喝水等3飲品，1個月後肝功能就恢復正常；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲指出，門診中發現，許多脂肪肝患者將每天喝的含糖飲料改成喝水等3飲品，1個月後肝功能就恢復正常；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，脂肪肝的人不僅越來越多，也越來越年輕化。食農專家韋恩引述日本肝臟外科名醫尾形哲的觀點指出，門診中發現，許多脂肪肝患者只是把每天喝的含糖飲料換掉，改喝水、無糖茶、黑咖啡，一個月後，肝功能就能回復正常值。此外，他也建議，搭配主食減半、以菜為主、蔬菜加倍3原則，有助減輕熱量攝取，肝臟負擔減輕。

脂肪肝是沉默的健康殺手，除生活作息可能影響數值，也與日常飲食息息相關。韋恩於臉書粉專發文分享，日本肝臟外科醫師尾形哲在門診中，對於脂肪肝患者進行超簡單的飲食指導，發現只要把天天喝的含糖飲料，改成喝水，如白開水、氣泡水，無糖茶，如綠茶、烏龍、紅茶等，以及黑咖啡，一個月後肝功能就能回復正常值。

牛奶、豆漿、零卡可樂是隱形地雷

此外，他指出，很多人以為牛奶、豆漿很健康，但其實這2種飲品含有乳糖或其他微量糖分，熱量也不低，如果每天當飲料喝，一樣會讓體重爬升，影響肝臟功能，加糖豆漿更是不行。至於零卡可樂雖然沒有熱量，但讓身體「感覺到甜」就會刺激食慾，對肝臟和減重一樣沒有幫助。

飲食加碼3件事 肝臟負擔也減輕

韋恩表示，飲料換掉之後，可再加碼做以下3件事：

主食減半：白飯、麵包、麵條等主食，從原本的量減少一半。一餐的飯量目標大約1個超商飯糰，約100g。提醒注意不是完全不吃，而是適量。 醣質還是身體必需的能量來源，減到剛好就好。

以菜為主：以往傳統觀念是吃飯配菜，也就是吃飯是核心，菜是拿來下飯的，建議觀念改為以配菜為核心，飯是搭配。

蔬菜加倍：主食少了，蔬菜就要補起來，目標是每天加倍，也就是必須攝取350g 以上，大約5-6盤。除了沙拉，味噌湯、炒青菜、蔬菜湯都算，膳食纖維增加可便秘改善，肝臟負擔也會減輕。

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