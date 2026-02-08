健康網》想抗老先練這事！醫曝：4招訓練「邊走邊想」 大腦更耐用

你能邊走路邊想事嗎？專家引述研究說明，做不到恐有跌倒、失智風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你一邊走路時，能不能一邊想事情？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，走路同時想事情，是大腦的「多工能力體檢」，具有這樣的能力在醫學上稱作「雙重任務步行能力」，這項能力對應了跌倒與失智風險，以及日常生活自主能力。他並提出走路時加入背歌詞、記路牌等4法給民眾，鍛鍊大腦，有助抗老。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，「邊走邊想」考驗的是大腦多區協作的整合力，走路本身是自動化動作，可是一邊走、一邊想，卻是一個高度大腦整合任務。這代表前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質之間，必須同步運作，才能一邊處理身體平衡，一邊處理認知負荷。換句話說，走路時還能同時想事情，是大腦的「多工能力體檢」。

張家銘說明，在神經科學裡，這個能力有正式名稱，叫雙重任務步行能力（dual-task gait），意思是行走同時，可以執行另一個認知任務，例如：計算、記憶、語言、判斷。研究發現，一個人如果走路時無法同時處理認知任務，未來幾年出現跌倒、注意力退化、執行功能下降的機率都明顯上升。這也意味著，大腦不是先忘東忘西，而是先「沒辦法一心二用」。

他進一步提到，這個能力退化，民眾很熟悉在生活裡會出現的畫面，像是長輩走路時講電話，腳步會自然停下來，或是一邊走路一邊回訊息，很容易走歪或撞到東西。這背後代表的是，前額葉突觸可塑性下降、腦源性神經滋養因子反應不足等。2026 年發表在BMC Geriatrics的一篇系統性回顧研究提到，真正能改善雙重任務步行能力的，不是單純走路，而是「一邊動，一邊思考」的訓練。

生活訓練方式

張家銘建議，民眾不妨透過以下4法訓練大腦：

●第一層，用自然走路當底盤

每天40分鐘戶外步行，不求速度，只求節律與呼吸同步，讓自律神經穩定、壓力荷爾蒙皮質醇回到正常節律，這是在幫大腦創造一個可學習的環境。

●第二層，刻意加入雙重任務

走路時加入倒數數字、背歌詞、記路牌，讓前額葉、小腦與感覺運動皮質重新整合，啟動腦源性神經滋養因子與突觸可塑性。

●第三層，定期做任務型運動

體感遊戲或虛擬實境訓練，每週2-3次，讓大腦同時處理視覺、動作與決策，訓練神經效率，讓同樣任務用更少資源完成。

●第四層，用營養支持神經修復

蛋白質、omega-3脂肪酸、維生素D、鎂與維生素B群，是突觸重建與神經傳導的基本原料，有材料大腦更能升級。

