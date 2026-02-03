為何年關特別累？ 醫盤點壓力源

年節將近，返鄉安排與家庭互動等事項集中，也成為歲末常見的壓力來源之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕農曆年關將近，不少民眾出現明顯疲憊感。國泰綜合醫院精神科主任單家祁表示，年關之所以特別容易感到「累」，關鍵不在單一事件，而是多項壓力在短時間內同時出現，造成身心負荷加重。

單家祁指出，歲末常見壓力來源包括職場年度結案與績效檢視、返鄉與年節行程安排、家庭互動與角色期待，以及對新年度的自我回顧與比較心理等，這些因素在年關前集中出現，容易讓人感到時間被壓縮、情緒緊繃。

他表示，從生理、心理與社會層面來看，年關壓力具有「疊加」特性。心理上，容易反覆檢視一整年的成果與不足；社會層面需在工作與家庭角色間頻繁切換；生理層面則可能因冬季日照不足、作息被打亂，影響睡眠與精神狀態，使疲憊感更加明顯。

在壓力累積下，部分民眾可能出現情緒起伏、專注力下降、睡眠品質變差，或肩頸緊繃、食慾改變等狀況。單家祁說，這些現象未必代表疾病，但反映出身心承受的壓力已提高。

針對年關壓力，單家祁建議，可先從生活與思考方式調整著手，例如不要把部分目標未完成，直接視為整體失敗；在行程安排上，留意工作與休息的搭配，避免長時間連續處理高壓任務，讓身心有喘息空間。

他也指出，短而規律的休息有助於恢復心理資源，包括在工作空檔安排短暫活動，或在日常生活中保留固定的休息時間，以中斷壓力持續累積。

針對冬季陰雨與光照不足的情況，單家祁建議，可主動調整生活環境，例如增加室內照明，或選擇不受天候影響的活動型態；在人際互動方面，年節期間若能事先溝通安排與界線，有助於降低額外的心理壓力。

此外，當壓力感在短時間內升高時，單家祁表示，可透過放慢呼吸節奏的腹式呼吸法，或將注意力轉向當下的感官經驗，例如留意周遭聲音或身體感受，協助情緒回穩、降低焦慮。

單家祁提醒，若情緒低落、睡眠或食慾改變、注意力下降等情形持續超過2週，且已影響日常生活或工作表現，應考慮尋求專業評估。

他也提醒，年關是壓力容易集中的時點，理解壓力來源，有助於及早調整節奏。

