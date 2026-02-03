健康網》心律不整患者服藥3年 臉竟出現「阿凡達色」

心律不整服用 amiodarone 藥物3年，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，病患皮膚呈現光毒性分布，罹患「藍人症候群」。圖為阿凡達情境照，圖中人物與本文無關。（福斯提供）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲的患者走進診間，語氣裡帶著不安，他自述不知從何時開始，鼻子和臉頰出現了一層淡淡的藍灰色，怎麼看都不像正常的膚色。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，這種現象在醫學上被稱為「藍人症候群」，是一種少見但具代表性的amiodarone皮膚副作用，發生率約為1%到3%。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，這位病患在3年前因嚴重的心律不整緊急住院，被診斷為心室頻脈與心室顫動。這兩種都是可能致命的心律不整型態，再加上他的心臟收縮功能明顯下降，左心室射出分率（ejection fraction, EF）僅剩約20%，有猝死風險。因此，醫師為他植入心臟去顫器，並開始使用藥物來穩定心臟節律。

洪正憲表示，amiodarone這個藥物，會影響多個器官系統，臨床上常需要長期監測甲狀腺功能、肝功能、肺部狀態以及皮膚與視力的變化。

病患3年來每天服用amiodarone 400mg，在不知不覺中，藥物在體內逐漸累積。由於amiodarone具有高度脂溶性（lipophilic），且半衰期非常長，即使沒有立刻出現不適，藥物仍會慢慢堆積在皮膚、脂肪、肝臟與肺部等組織中。

直到3週前，病人發現臉部開始出現異樣變化，鼻子與臉頰這些地方容易曬到太陽的部位，逐漸轉為藍灰色，洪正憲指出，藥物可能促進色素樣物質在皮膚細胞內累積，造成外觀改變。這也是為什麼變色多半出現在臉部、頸部等日照部位，呈現所謂的光毒性分布（photodistribution）。

洪正憲表示，後來醫療團隊決定停用amiodarone，改以其他抗心律不整藥物治療，同時提醒病人避免日曬並加強防曬措施。隨著藥物調整與時間推移，這類皮膚變色通常有機會逐漸淡化，但改善速度因人而異，需要耐心觀察。

洪正憲提醒病患，服用藥物從來不是「吃了就好」，許多藥物都可能在長期使用下產生延遲性副作用，因此用藥期間務必定期追蹤、留意身體變化，若出現異常外觀或不適，應及早與醫師或藥師討論。

