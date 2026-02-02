自由電子報
健康 > 杏林動態

吳耀銘接任台大癌醫院長 聚焦留才攬才與全人照護

2026/02/02 18:59

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘接任癌醫院長。（資料照）

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘接任癌醫院長。（資料照）

〔中央社〕台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘接任癌醫院長，他今天說，面對後疫情時代醫療環境變遷，將以「留才攬才」與「深化總院合作」為首要任務，邁向精準醫療與全人照護的新高峰。

台大癌醫中心分院舉行新任、前任院長布達交接儀式，在台大醫院長余忠仁見證下，吳耀銘從前任院長楊志新手中接下重擔。

吳耀銘接受媒體聯訪時表示，如今扛起新角色重擔後，打算優先推動醫療人員攬才、留才、育才方案，尤其是針對護理師。

吳耀銘說，台大癌醫已經成立7年，經歷了前院長鄭安理和楊志新的領導，建立良好基礎，使醫院在醫療、教學與研究上都擁有高起點，並且能夠持續前進。當前面臨的挑戰是醫療科技日新月異，為了提供一流全人治療，需要追求更新的醫療科技、引進跨領域人才。

吳耀銘認為，醫療人才的留任成了大挑戰之一，尤其是在醫療產業面臨人才短缺的情況下，未來最重要的工作之一就是「留才」與「攬才」，其中護理人員是關鍵所在。護理是醫療照護體系的核心力量，未來院方將致力於優化制度設計、改善工作環境及提升支持系統。

吳耀銘說，透過強化員工福利，打造讓員工感到幸福與受支持的職場環境，從而讓優秀人才能夠安心留下，並能為病患提供高品質的照護。專科護理師的辛勞應該得到實質回報，期望能改善護理師的生活品質，包括提供商務艙等級24小時休息空間，讓護理人員休息恢復精力。

吳耀銘表示，台大癌醫最迫切的問題之一是員工宿舍，在大安區找到合適土地建設護理師宿舍非常困難，但幸運的是，醫院已找到了一塊土地。未來醫院需要自行籌集資金來興建護理師宿舍，這將有助於留住人才，投入更多精力於臨床工作，營造更幸福的職場環境。

吳耀銘是台大醫學院外科教授、台大醫院腫瘤外科部兼任主治醫師與肝膽胰腫瘤外科兼任主治醫師，專業領域是肝臟腫瘤手術、治療肝膽結石手術、治療肝臟移植、腹腔鏡手術、急性肝臟衰竭、照顧肝臟再生及肝細胞移植研究。

