袁惟仁過世》腦溢血病友心魔 職能治療師：每一步都提心吊膽

「小胖老師」袁惟仁曾復健不錯，但又跌倒傷腦成了植物人。職能治療師楊昀霖指出，復健的病友平衡變了、注意力變慢、反應變差，最怕跌倒。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁被病魔折磨到消瘦不少，昔日「小胖」成回響。他曾在腦部手術後，回台東療養一度好轉，但因再次跌倒成植物人。職能治療師楊昀霖指出，腦溢血患者看到的世界真的不一樣，他們每一步都在「提心吊膽」。

楊昀霖在臉書分享，「走路」是患者很擔心的事，他們會不停掃描危險，對一般人來說，走路是自動導航；對很多患者來說，走路是一場隨時要應變的考驗。

楊昀霖直接點出患者的心魔，「怕跌倒、怕受傷、怕丟臉，久了，就真的不想出門了。」他綜合患者害怕的事：

●每一步都在擔心

患者走在路上，其實腦袋沒有一刻放鬆。

是不是有坑洞？地磚會不會鬆？轉角會不會突然有車？地會不會滑？跌倒了有人看得到嗎？

●警覺是救命，也是枷鎖

病友這樣形容：警覺太低，像以前一樣走；適中，會小心但還能走；太高，就會緊張到不想出門。

●讓人緊張的不只是地面，還有人

人潮、自行車、小孩突然跑出來、車轉彎聲音，都會讓人全身緊繃。

楊昀霖先肯定病友的想法，他要病友或家屬，可以先這樣做：

1.承認「怕」是正常的：因為平衡變了、注意力變慢、反應不比以前。大腦只是在保護你，不是你不勇敢。

2.幫自己設計「分級版」出門計畫：幫自己設計「分級版」出門計畫→一開始有人陪→每次只挑一個小挑戰→回來檢討，是環境難？還是今天比較累？

腦中風整體每年新增約3到5萬人，出血性中風致死率較高。楊昀霖再次叮嚀，復健是重頭戲，讓大家一起幫助病友，重建信心。

