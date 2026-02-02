健康網》不是突然變老！ 醫揭高齡健康風暴真相 小壓力天天累積

高齡健康風險通常不是單一事件造成，研究顯示，活動量下降、營養攝取不均諸多等因素，會彼此推波助瀾，導致心血管疾病、失能等風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高齡健康風險通常不是一件事造成，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔引述研究指出，造成高齡健康風險原因是長期在多重低強度壓力下的結果，像是活動量下降、睡眠節律被打亂、營養攝取不均、慢性發炎反覆累積，這些「小事件」單獨看都不嚴重，但相加起來就能引起健康風暴，讓心血管疾病、失能、認知退化的疾病突然來到。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，在門診裡經常聽到長輩說自己也沒特別做什麼，但是他可能是每天少動一點、晚睡一點、吃得鹹一點、不太想出門一點。事實上，這些看起來微不足道的選擇，日子久了，身體卻全都記得，最後卻累積到突然生了一場大病。

多重低強度壓力疊加會造成心血管等風險

傅裕翔表示，研究顯示，活動量下降、營養攝取不均、慢性發炎反覆累積、睡眠節律被打亂等因素，單看都不嚴重，但會彼此推波助瀾，導致心血管疾病、失能與認知退化風險逐步升高。

他接著說明，研究中特別提醒一個觀念：身體老化不是「線性下降」，而是「臨界點崩落」。很多長輩在出事前，其實功能早已下滑，只是還撐得住。一旦遇到感染、跌倒或住院，就像早已鬆動的積木，一推就倒。換言之，有些長者一住院，狀況就一路往下。

研究也發現，微小但持續的調整，比激烈改變更有效。每天多走十分鐘、固定起床時間、補足蛋白質、維持社交互動，這些看似普通的事，正是把風險往回拉的關鍵。這意味著，不是一次逆轉老化，而是每天減少累積一點傷害，對身體會有助益。

傅裕翔總結，高齡健康管理的關鍵，不是等到大病才處理，而是把日常那些看似「沒關係」的小習慣，慢慢改成「還來得及」的行動。

