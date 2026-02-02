書法迎新春 佳里奇美醫院展現失智照護成果

長輩學員們表演歌唱，洋溢歡樂，像個「囝仔」。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院今天（2日）舉辦書法揮毫贈春聯活動，為院區帶來迎新春的歡樂氛圍，並呈現「睿智學堂」及日照中心推動失智、長者照護的成果，院長田宇峯為3位照顧者獻花感謝，提醒民眾注意失智症的照護。

因應超高齡社會來臨，佳里奇美醫院配合政府長照3.0政策，在佳里區設立日間照顧中心，並在西港、佳里、將軍與學甲設置4個失智社區服務據點，共服務106位長者，提供認知訓練、多元學習活動與在地照顧服務，協助長者維持生活能力，增進生活品質，減輕照顧者的壓力，且能減緩長者失智並避免惡化。

現場揮毫寫春聯，吸引民眾參加長照學習成果展。（記者楊金城攝）

長輩學員們現場表演太鼓、歌唱，洋溢歡樂，像個「囝仔」，另有春節吊飾、彩繪作品、創意年畫展現學習成果，田宇峯更表揚3位照顧者，用獻花和贈送伴手禮表達敬意，擁抱感謝照顧者的辛勞，不少受照顧的長者因失智的困擾，「白天睏歸崗，晚上趴趴走」，家庭照顧者十分辛苦；獲表揚的照顧者莊志堂原任職電腦大廠的工程師，為了照顧雙親，約5年前辭去工作，專心回家照顧父母，他說：「雖然累但甘之如飴。」

田宇峯、佳奇副院長王哲川、邵詩媛也現場揮毫，展現另類的書法功力，為長照、失智照顧的宣傳成果增添亮點。

