拔「無形毒針」治百病？ 台中宗教場所遭衛生局調查

男子持香為民眾治療，涉違反醫師法，台中市衛生局要查罰。

〔中央社〕台中市潭子區某宗教團體場所，宣稱可為民眾拔除體內無形毒針、小蟲，可以治療疾病。台中市衛生局今天表示，已啟動調查，若查有違法執行醫療業務情事，依法送辦。

網路流傳一段影片，台中市潭子區某寵物餐廳變成宗教團體治療場所，男子持香宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」等，並稱可以治療眼疾、脊椎疼痛等。

台中市衛生局發布新聞稿，依相關影片內容，該男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷（如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒），宣稱具有療效，恐已構成醫療行為。

依醫師法規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。依醫療法規定，非醫療機構不得從事醫療廣告；違者可依同法第104條，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台中市衛生局指出，即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，蒐集事證後移送台中地檢署偵辦。民眾身體若不適，應循正規醫療管道就醫。

