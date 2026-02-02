健康網》袁惟仁一再跌倒步入險境 醫：腦溢血有5招預防之道

創作才子袁惟仁不幸於今（2）日離世。高雄醫學大學神經外科指出，大部分的中風是可以預防甚至降低發生率。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂人「小胖老師」袁惟仁臥床5年病逝，近年來多位藝人因突發腦溢血（腦出血），有的猝逝、有的成植物人，當然也有幸運案例，像是納豆，雖曾因腦出血緊急動手術。高雄醫學大學神經外科指出，大部分的中風是可以預防甚至降低發生率。

袁惟仁既是歌手也是製作人、創作家，自2018年在上海跌倒，引發腦溢血而陷入昏迷，後來又在他的腦內發現腫瘤，經過開刀搶命後，昏迷62天才清醒，脫離險境，2個月後返台時，雖已能睜開雙眼，但因當時氣切無法言語。

後來，袁惟仁經過長期休養、復健又因再次跌倒，造成頭部受傷，在2020年被判定為植物人，去（2025）年因肺部感染送醫，今（2）日傳出病逝消息，享年57歲。

高醫衛教資料指出，腦中風一般又分為出血性中風與缺血性中風。以台灣而言，出血性中風大約占了2至3成左右，最常見的原因就是高血壓；其他的因素還有腦血管異常（如動脈瘤、動靜脈畸形、海綿狀血管瘤、顱內腫瘤、末期腎病變而洗腎者、服用抗凝血劑的病患以及肝機能病變或血液疾病引起之凝血功能異常。

高醫認為，預防重於治療，若在生活習慣多加小心，腦溢血是可以預防的，以下是5個預防措施：

●健康的飲食：如低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖、適度鈉的攝取。

●養成規律運動、維持健康體重。

●積極控制三高：高血壓、高血糖、高血脂的控制。

●拒絕菸酒危害及避免熬夜。

●定期健康檢查。

袁惟仁的二姐袁藹珍也發表聲明，她指出，「他（小胖）走得平靜，從此自由。」慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽、平時聽…他無所不在。「謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的」。

