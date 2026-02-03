健康網》土城一家人一氧化碳中毒！ 衛福部：熱水器通風不良最危險

新北市土城延和街一處民宅今天凌晨傳出一家7口一氧化碳中毒送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城區延和路今天凌晨驚傳一氧化碳中毒案，造成一家四口，及借住的親戚等7人送醫，所幸皆意識清楚送醫檢查，消防單位初判為熱水器裝設後陽台，通風不良導致釀禍。衛福部衛教資料提醒，時序冬季，氣溫驟降，民眾使用熱水器時一定要保持良好通風，並從日常生活熱水器安裝、選購、定期檢驗等方面著手防範「無形殺手」一氧化碳中毒。

新北市消防局今天凌晨4時6分許，獲報土城區延和路41巷2弄一處民宅，傳出7人一氧化碳中毒，包含卅餘歲母親、10歲女童頭暈，送醫意識清醒；另2名大人（借住女性親戚、女友）及3名幼童（1男2女）也都意識清楚送醫檢查，初步瞭解為熱水器安裝後陽台，通風不良導致。

衛福部衛教資料表示，由於一氧化碳是一種無色、無味、無臭、無刺激性的氣體，如果密閉環境中室內空氣不流通，加上使用瓦斯時，瓦斯燃燒不完全，容易產生大量一氧化碳，人體在沒感覺下大量吸入，經常導致昏迷，若未能及時救治，往往會造成死亡，即使救活者，也有一成中毒者會留下後遺症。

有關一氧化碳中毒的預防之道，衛福部衛教資料提醒：

●防範一氧化碳中毒，民眾在選購熱水器時，首先應該注意熱水器是否有通過中國國家標準（CNS）檢驗合格，並貼有「TGAS」標示。

●熱水器正確安裝，且應依居家通風環境狀況，選擇適當型式的熱水器，使用熱水器時一定要保持良好通風，留心紗窗積塵、陽台晾曬衣服及窗簾是否影響空氣流通，以避免一氧化碳中毒。

●如發生中毒時，應立即將病人移至空氣新鮮處，並迅速送醫急救。

根據臺北榮總毒藥物諮詢中心的統計資料顯示，一氧化碳中毒經常是集體發生的，尤以冬天為常見，中毒原因以不當使用熱水器等最多。此外，火災時吸入濃煙，除吸入性傷害外，也可能同時發生一氧化碳中毒。

土城民宅一氧化碳中毒7人送醫 均無生命危險

