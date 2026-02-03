自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》土城一家人一氧化碳中毒！ 衛福部：熱水器通風不良最危險

2026/02/03 11:16

新北市土城延和街一處民宅今天凌晨傳出一家7口一氧化碳中毒送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）

新北市土城延和街一處民宅今天凌晨傳出一家7口一氧化碳中毒送醫，幸無大礙。（記者吳仁捷翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城區延和路今天凌晨驚傳一氧化碳中毒案，造成一家四口，及借住的親戚等7人送醫，所幸皆意識清楚送醫檢查，消防單位初判為熱水器裝設後陽台，通風不良導致釀禍。衛福部衛教資料提醒，時序冬季，氣溫驟降，民眾使用熱水器時一定要保持良好通風，並從日常生活熱水器安裝、選購、定期檢驗等方面著手防範「無形殺手」一氧化碳中毒。

新北市消防局今天凌晨4時6分許，獲報土城區延和路41巷2弄一處民宅，傳出7人一氧化碳中毒，包含卅餘歲母親、10歲女童頭暈，送醫意識清醒；另2名大人（借住女性親戚、女友）及3名幼童（1男2女）也都意識清楚送醫檢查，初步瞭解為熱水器安裝後陽台，通風不良導致。

衛福部衛教資料表示，由於一氧化碳是一種無色、無味、無臭、無刺激性的氣體，如果密閉環境中室內空氣不流通，加上使用瓦斯時，瓦斯燃燒不完全，容易產生大量一氧化碳，人體在沒感覺下大量吸入，經常導致昏迷，若未能及時救治，往往會造成死亡，即使救活者，也有一成中毒者會留下後遺症。

有關一氧化碳中毒的預防之道，衛福部衛教資料提醒：

●防範一氧化碳中毒，民眾在選購熱水器時，首先應該注意熱水器是否有通過中國國家標準（CNS）檢驗合格，並貼有「TGAS」標示。

●熱水器正確安裝，且應依居家通風環境狀況，選擇適當型式的熱水器，使用熱水器時一定要保持良好通風，留心紗窗積塵、陽台晾曬衣服及窗簾是否影響空氣流通，以避免一氧化碳中毒。

●如發生中毒時，應立即將病人移至空氣新鮮處，並迅速送醫急救。

根據臺北榮總毒藥物諮詢中心的統計資料顯示，一氧化碳中毒經常是集體發生的，尤以冬天為常見，中毒原因以不當使用熱水器等最多。此外，火災時吸入濃煙，除吸入性傷害外，也可能同時發生一氧化碳中毒。

相關新聞請見

土城民宅一氧化碳中毒7人送醫 均無生命危險

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中