35歲就不妙？男性心臟病風險「早女性10年」 關鍵數據示警

最新研究示警，男性心血管風險從35歲開始加速，比女性早10年進入危險區；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多男性自認年輕力壯，總以為心血管疾病是中老年人的專利，但這項認知恐將付出健康代價。最新醫學研究指出，男性的心臟病風險並非線性緩慢增加，而是在「35歲」出現關鍵轉折點。這並不代表35歲就會立即發病，而是指從這個年紀開始，男性的風險曲線將與女性拉開顯著差距，血管老化速度比起女性整整提早了10年進入危險區。

知名科學網站《Science Alert》引述發表於《美國心臟協會雜誌》（JAHA）的最新報告，美國西北大學研究團隊進行了長達34年的追蹤調查。該研究鎖定5112名受試者，從他們18至30歲健康時期開始記錄，一路觀察至中年，藉此繪製出心血管疾病（含中風與心臟衰竭）的長期軌跡，試圖找出風險趨勢改變的確切時間點。

數據顯示，35歲是男女心血管風險分道揚鑣的起點。男性平均在50.5歲時，心血管疾病發生率就會觸及5％的門檻，而女性則要等到57.5歲才會達到同等風險，兩者相差了7年。若單看最常見的導致心臟病發主因「冠狀動脈心臟病」（CHD），男性觸及2％發生率的時間點，更比女性足足早了整整10年，顯示男性在生理機制上，面臨更為嚴峻的挑戰。

專家建議：打破「中年才檢查」迷思

這項發現意味著，過去對於「中年後再開始檢查」的觀念可能已經過時。西北大學流行病學家佛里曼（Alexa Freedman）分析，即便考量血壓、膽固醇與生活習慣，男性的先天風險依然顯著高於女性。她強調，心臟病是數十年的累積，35歲雖然聽起來年輕，卻是早期隱形病徵浮現的關鍵期，建議男性應提早啟動心血管篩檢，別等到身體亮紅燈才求醫。

