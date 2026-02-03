限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》土城家庭一氧化碳中毒 醫：不是共處一室才有危險
〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城區延和路在今（3）日凌晨發生一氧化碳中毒事件。1家四口與借住的親友共有7人送往亞東醫院檢查，所幸意識清楚；但傳出在同個地址，有名10餘歲女童在2日下午在內科OHCA送醫不治。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇提醒，一氧化碳中毒要看3項特徵，且同一家庭全部人都有風險，並非只有在該處的人才有狀況。
台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇在臉書表示，土城先有小孩OHCA再一家七口隔日送醫的悲劇，提醒我們：一氧化碳中毒的情境不是只看同一空間，而是非常吃當下的「氣流」、「隔間」、「暴露時間」。
請繼續往下閱讀...
同一家庭成員可能各自有不同的移動與活動，有人在家裡睡覺，有人在家裡進進出出，風險也都不一樣。不代表家中的危險因子去除。當然這也可能，不是只有一氧化碳，還有其他因素。
姜冠宇表示，年節將至，雖然天冷，還是儘量要一定程度的對外通風，同一住戶不同隔間也要維持通風，方能把危險降至最低。並且任何有莫名嗜睡、噁心嘔吐，都是不對勁的反應，要高度警覺，「不要不當一回事，就靜靜的闔上眼了。」
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應