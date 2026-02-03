健康網》土城家庭一氧化碳中毒 醫：不是共處一室才有危險

新北市土城區延和路今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，造成一家四口及借住親友共7人送亞東醫院檢查，所幸皆意識清楚，但同址傳出一名十餘歲女童於2日下午內科OHCA送醫不治，死因仍待釐清。（記者羅國嘉攝）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城區延和路在今（3）日凌晨發生一氧化碳中毒事件。1家四口與借住的親友共有7人送往亞東醫院檢查，所幸意識清楚；但傳出在同個地址，有名10餘歲女童在2日下午在內科OHCA送醫不治。台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇提醒，一氧化碳中毒要看3項特徵，且同一家庭全部人都有風險，並非只有在該處的人才有狀況。

台北市聯醫一般內科專任主治醫師姜冠宇在臉書表示，土城先有小孩OHCA再一家七口隔日送醫的悲劇，提醒我們：一氧化碳中毒的情境不是只看同一空間，而是非常吃當下的「氣流」、「隔間」、「暴露時間」。

同一家庭成員可能各自有不同的移動與活動，有人在家裡睡覺，有人在家裡進進出出，風險也都不一樣。不代表家中的危險因子去除。當然這也可能，不是只有一氧化碳，還有其他因素。

姜冠宇表示，年節將至，雖然天冷，還是儘量要一定程度的對外通風，同一住戶不同隔間也要維持通風，方能把危險降至最低。並且任何有莫名嗜睡、噁心嘔吐，都是不對勁的反應，要高度警覺，「不要不當一回事，就靜靜的闔上眼了。」

