健康 > 杏林動態

高雄榮總舉辦新年音樂會 為病患送上節慶溫暖

2026/02/03 13:06

高雄榮總舉辦新年音樂會，為病患送上節慶溫暖。（高榮提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮民總醫院為讓住院病患及家屬，提早感受年節溫馨與歡樂氣氛，今（3）日聯合人生蓮慈善公益基金會舉辦「金馬迎春－新年音樂會」，讓無法返家過節的病患與家屬，也能在醫院中享受優質的音樂療癒與溫馨的節日氛圍。

高雄榮總透過悠揚動人的樂聲、精彩多元的器樂合奏與舞蹈演出，舒緩病患與家屬的身心壓力，同時也為平日緊張忙碌的醫療團隊，注入一股溫暖與活力。

高榮院長陳金順表示，誠摯感謝生蓮慈善公益基金會洪勝雄董事長、洪陶美華董事、陳培城執行秘書、陶永祥總幹事等貴賓的大力支持與協助，使本次音樂會得以順利舉行，期盼藉由音樂會傳遞溫暖與正能量，並以熱情與感恩的心，持續提升醫院的服務品質與人文關懷。

社工室主任曾耀毅表示，活動除邀請「魔笛家族」帶來烏克麗麗、木笛四重奏及鋼琴歌唱合奏演出，還有「謠旅室內樂團」呈現鋼琴三重奏（小提琴、大提琴、鋼琴），另「榮華幼兒園」及「響豔樂坊」也帶來活潑生動的歌唱舞蹈與國樂合奏表演，透過音樂與舞蹈的現場互動，帶給病患與家屬心靈撫慰。

高雄榮總舉辦新年音樂會，讓無法返家過節的病患與家屬，也能在醫院中享受溫馨的節日氛圍。（高榮提供）

