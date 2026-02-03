自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

傳統禁忌「過年不吃藥」？ 嘉療：毋湯！並給3大建議

2026/02/03 10:32

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲建議病友，過年期間切勿擅自停藥。（嘉南療養院提供）

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲建議病友，過年期間切勿擅自停藥。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到了歲末，即將熱鬧迎新，但坊間有「過年不吃藥」的傳統禁忌，衛生福利部嘉南療養院呼籲身心科病友，仍要按時服用，切勿自己亂停，並給一般人3大建議，包含規律作息、適度留白、遠離成癮物質等，避免「春節症候群」。

農曆年將至，加上又有連續假期，一般人若輕忽自我調適，常會出現春節症候群、壓力適應障礙等狀況，對於身心科病友而言，焦慮、憂鬱的情況恐會更嚴重。

嘉療一般精神科主任沈正哲表示，農曆新年為圍爐團圓的重要時刻，本該身心放鬆，但長假期間生活節奏的改變，以及家族聚會的壓力，也容易造成病友情緒波動，對於自己的調適、家屬的照顧等都是考驗。

沈正哲指出，在春節長假時，社交活動變多，甚至熬夜玩樂、通宵打牌，原本規律的作息被干擾了，恐造成身心疲累，尤其年紀較長的人，生理時鐘的調適速度已大不如前，後續容易引發一些精神症狀，平常有在吃藥控制的，仍得按時服用，千萬不要亂停。

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲建議病友，春節連假期間切勿擅自停藥，也提出心理健康過好年3大守則。（嘉南療養院提供）

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲建議病友，春節連假期間切勿擅自停藥，也提出心理健康過好年3大守則。（嘉南療養院提供）

沈正哲強調，身心科藥物的濃度穩定，對病情至關重要，務必按照醫囑，避免因為春節期間的傳統禁忌而擅自停用，導致情緒反彈或睡眠障礙，若真的覺得不適，應盡速求診，切勿拖延。

除了切勿擅自停藥之外，沈正哲也提出的3大守則，首先為規律作息，過年期間容易熬夜，仍得維持好生理時鐘；第2是適度留白，若對家族聚會感到壓力，可以給自己一點「獨處空間」，暫時離開現場，藉由深呼吸或散步來舒緩，不要勉強參與過度熱鬧的場合。

最後則是遠離成癮物質，沈正哲說，春節歡聚常有酒精相伴，但會干擾多數精神科藥物的代謝，甚至加重憂鬱與焦慮，提醒病友盡量以茶飲來取代，保護大腦的穩定性，讓自己心理健康過好年。

沈正哲說，為了守護民眾的心理健康，嘉南療養院在春節期間醫療服務不中斷，全天候24小時都提供精神科急診，病友若出現突發的情緒不穩、自我傷害念頭，或者嚴重的失眠、焦慮，醫療團隊會提供專業協助。

農曆年期間，嘉療也採取「服務極大化」的安排，除了兩個星期日（因常規週休）沒有門診業務之外，其餘的7天，上午都設有門診服務，有需要的民眾可以多加利用，或是預先檢查家中的常備藥量是否足夠，提早補充。

