健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

從餐桌救地球 癌症關懷基金會拿下聯合國淨零標章

2026/02/02 16:19

癌症關懷基金會近日正式取得「聯合國淨零承諾標章」，成為台灣首家獲得該標章的慈善類基金會，並標榜國人要健康飲食；示意圖。（圖取自freepik）

癌症關懷基金會近日正式取得「聯合國淨零承諾標章」，成為台灣首家獲得該標章的慈善類基金會，並標榜國人要健康飲食；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕癌症關懷基金會近日正式取得「聯合國淨零承諾標章」，成為台灣首家獲得該標章的慈善類基金會。董事長陳月卿表示，這不只是對基金會長年投入企業社會責任（ESG）的肯定，更象徵將「健康飲食」與「環境友善」緊密結合，從餐桌開始實踐淨零行動。她也強調，抗癌不只是在對抗疾病，更是在為下一代守住健康與永續的未來。

根據最新統計，台灣「癌症時鐘」持續快轉，每3分48秒就有1人罹癌。其中，肺癌已連續多年高居發生率與死亡率雙冠，乳癌則是台灣女性發生率最高的癌症，且有年輕化趨勢。研究顯示，除了遺傳因素外，「環境因素」正是癌症發生的重要關鍵，空氣污染、飲食型態與生活方式，都與風險息息相關。

陳月卿表示，守護環境並非遙不可及的口號，而是與每個人的健康密切相關。她指出：「對我們來說，『淨零』不是額外多做的事，而是與多年來推動的健康飲食理念，自然接軌的一條路。」當飲食選擇更健康，對環境的負擔也會同步降低。

基金會長期由專業臨床營養師團隊推廣「真食物、好食物、全食物」的飲食原則，與衛福部倡導的低碳飲食方向不謀而合，包括「挑當季、多蔬果；少加工、選在地；吃適量、選多樣」。這樣的飲食方式，不僅有助於提升身體健康，也能有效減少碳排放。

陳月卿進一步指出，越來越多研究證實，對健康友善的飲食，往往也對地球友善。以植物為主、減少高度加工食品，不只可能降低癌症發生與復發風險，在節省水資源、土地利用及減碳方面，也具高度永續性。因此，淨零不一定要從宏大的能源政策談起，而是可以從每天放進碗裡、杯子裡的食物開始。

這股從「吃」出發的改變，已悄悄走進許多家庭。陳月卿分享，許多癌友在調整飲食後，不只自身受益，全家人的飲食觀念也隨之改變，甚至孩子在獨立生活後，仍延續健康、低碳的飲食習慣，讓預防醫學的種子一代代傳承。

如今基金會取得聯合國淨零承諾標章，陳月卿感謝癌友、家屬與志工一路支持，並期許未來持續深耕「預防醫學、生活方式與永續健康」，讓抗癌之路，也成為守護地球的希望之路。

