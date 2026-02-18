自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「雨水」遇上過年！ 中醫警告：魚肉吃過量「胃悶一整春」

2026/02/18 08:11

24節氣的「雨水」濕冷交錯，今年適逢大年初二，家聚不斷下，久坐打牌、聊天，肌肉與關節特別容易痠痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

24節氣的「雨水」濕冷交錯，今年適逢大年初二，家聚不斷下，久坐打牌、聊天，肌肉與關節特別容易痠痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣的「雨水」濕冷交錯，今年適逢大年初二，家聚不斷下，久坐打牌、聊天，肌肉與關節特別容易痠痛。站前新生堂中醫主治醫師洪慈瑩提出警訊，過年吃太好，得小心整個春天都會「胃悶沒精神」。

俗語說：「春寒雨若泉，冬寒雨四散。」冬天的冷多半是乾冷，但春天的寒氣往往伴隨濕氣。雨水一到，濕度明顯上升，看似天氣回暖，其實是「寒中挾濕」。中醫認為，這種氣候最容易讓人體陽氣受阻，若又遇上過年大吃大喝、熬夜聊天，外邪更容易趁虛而入。

過年時節，三餐不是圍爐就是宴客，餐餐油膩豐盛。洪慈瑩提醒，雨水節氣對人體影響最明顯的就是脾胃系統。脾主運化、最怕濕邪，一旦濕氣重、飲食又過量，就容易出現胃口差、腹脹、腹瀉、全身倦怠等狀況。

更要注意的是，春天肝氣開始旺盛，若肝氣過強，反而會影響脾胃運作。許多人過年期間明明吃很多，卻覺得沒力、想睡，其實正是脾胃被濕氣與飲食壓垮的警訊。

在這團聚佳節中，盡可能不要餐餐大魚大肉 ，吳柏儒指出，可在大餐之間穿插清淡飲食，像是山藥、薏仁、蓮子、紅棗、南瓜、小米等食材，都有助健脾祛濕。早餐或晚餐以粥品調整，例如山藥紅棗粥、薏仁蓮子粥，不但不失年節溫暖感，也能讓腸胃喘口氣。

再者，過年外出走春、拜年又早出晚歸，不少人一吹到冷風就開始打噴嚏、鼻水流不停，甚至咳嗽、氣喘反覆發作。吳柏儒說，雨水前後冷暖交替、濕氣重，再加上人潮聚集，是呼吸道疾病的高風險時期。

飲食方面，過年常見的炸物、甜食應節制，多補充潤肺食物，如百合、蓮子、蜂蜜水或燉梨。體質偏寒者，薑棗茶也是過年期間相當實用的暖身選擇。

