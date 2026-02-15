自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年呷長年菜 不必「苦盡甘來」料理撇步學起來

2026/02/15 12:14

年菜中備菜很重要，芥菜在年菜中被視為吉祥菜，因其別名為「長年菜」，象徵「長壽」、「長命百歲」，獨特的甘苦味更被寓意為「苦盡甘來」。營養師陳宗裕指出，芥菜的熱量低、膳食纖維高、維生素C有抗氧化效果。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕春節必吃菜─長年菜（芥菜），不管菜價有點高價位，一定會出現在年菜之中，但它帶點苦味，小朋友不是太喜歡。農業署教戰，芥菜「不吃苦」的撇步，先汆燙再冰鎮、搭配雞肉等鮮味烹調、加糖中和苦味等方式。

一般在年菜中，芥菜已被料理得鮮甜、清爽又大器的佳餚，像是干貝芥菜地瓜雞湯、干貝燴芥菜、重慶酸菜魚、剝皮辣椒芥菜雞都令人食指大動。芥菜在年菜中被視為吉祥菜，因其別名為「長年菜」，象徵「長壽」、「長命百歲」，獨特的甘苦味文更被寓意為「苦盡甘來」。

營養師陳宗裕曾在臉書專頁「營養學堂-陳宗裕營養師」剖析芥菜苦味，來自硫代葡萄糖苷這個物質，是許多辛辣、苦味植物的天然成分，根據文獻顯示，具有抗癌、保護神經的功效。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」曾發文分享，過年常見的芥菜有大芥菜、包心芥菜等，嘉義與雲林是主要產地，因此，過年呷芥菜，可以吃到當令生鮮菜。此外，它也是熱量低、富含維生素及膳食纖維。對於過年吃下過多大魚、大肉，膳食纖維攝取豐富是很重要的。

農糧署表示，去除一些芥菜苦味，需掌握3個訣竅：
●汆燙冰鎮：汆燙後擠乾水分，先泡冰水再料理。
●增添鮮味：搭配雞肉、豬肉或海鮮，並加入高湯一同烹煮。
●加糖調味：適度加入糖或甜味食材，像是番薯、紅棗，中合芥菜苦味。

陳宗裕分析芥菜的豐富成分：
●低熱量：一份僅有19大卡，對於逢年過節而言是個很棒的食材。
●高纖維：一份含有1.6克纖維質，可以顧好腸胃道健康。
●低鉀：一份僅有180毫克，對於腎臟患者而言，若不喝湯、只吃芥菜本體，可以減少鉀的攝取，既能攝取到芥菜營養，又不用擔心過量攝取的問題。
●維生素C：一份有34毫克，本身擁有抗氧化的效果，能夠幫助降低氧化壓力。
●鈣：一份有98毫克的鈣，是良好的鈣質蔬菜來源。

