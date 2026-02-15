自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

「阿嬤怕你餓」是真的！ 年節飲食地雷一次破解

2026/02/15 18:27

春節年菜採買，宜蘭縣羅東博愛醫院營養師梁予瑄建議挑選新鮮的原型食材料理。（羅東博愛醫院提供）

春節年菜採買，宜蘭縣羅東博愛醫院營養師梁予瑄建議挑選新鮮的原型食材料理。（羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕春節常見年菜各有涵義，像是白鯧魚象徵年年有餘（魚），用料豐富的佛跳牆被視為福壽雙全。宜蘭縣羅東博愛醫院營養師梁予瑄提醒大家，採買年菜食材應適量，避免囤積過多，冰箱內生食與熟食也要分開包妥存放，才不會吃壞肚子，打壞過節興致。

網路流傳一句話，有一種餓叫「阿嬤怕你餓」，過年全家老小團圓，老人家擔心過年放假休市，稍不留意，食材就會多買，看到晚輩心情好，料理也會無意間煮太多。

營養師梁予瑄說，料理時「先進先出」原則很重要，先買的食材要先用，減少過期與浪費，另外，醃漬加工物品，例如香腸、臘肉比較能放，但因普遍高油、高糖或高鈉，不宜過量攝取，建議挑選新鮮的原型食材料理，至於常溫保存的年貨，像是香菇、蜜餞、醃魚、醃菜，請放在陰涼乾燥、密封包裝環境，開封後若出現異味、受潮或變質現象，應丟棄不要食用。

吃不完桌菜送進冰箱，建議採取「生熟分盤分裝」原則，即各自包上保鮮膜隔開，熟食避免隔餐食用，放進冰箱不宜超過2天。肉類、魚蝦等冷凍食材以小包分裝，料理時取小包退冰使用，切勿反覆解凍。

過年期間親友間串門子，長輩熱情端出好料，連吃好幾天大餐，很多人擔心身材走鐘影響健康，梁予瑄傳授飲食小撇步，以「水→魚、蛋、肉→蔬菜→全穀雜糧→水果」順序進食，少沾醬料、少舀勾芡，這樣不但能增加飽足感，也有助於血糖的穩定。

如果本身有三高，更要遵循少油、少鹽、少糖、增加纖維攝取的「三少一高」飲食原則，選擇蒸、煮、燙和涼拌的料理為主，肉類優先吃魚肉、雞肉等低脂肉類。

根據最新公佈的「2025-2030 美國飲食指南」，強調以原型食物為主，減少加工食品，鼓勵每餐攝取蛋白質、每天攝取蔬菜及水果，少吃糖、甜食、零食。過年期間透過合理的飲食選擇與規劃，減少身體負擔，便可歡度盡興又健康的農曆年。

