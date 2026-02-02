自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》快要過年傷口別亂擦！ 藥師揭優碘、抗生素、人工皮正確用法

2026/02/02 14:03

過年前忙大掃除，難免有些小創傷。藥玩家玲玲藥師陳佳玲教戰，簡單護理讓傷口快快好起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

過年前忙大掃除，難免有些小創傷。藥玩家玲玲藥師陳佳玲教戰，簡單護理讓傷口快快好起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家戶已開始大掃除，時不時傳出受傷小意外，而這類傷口不大，大都不需要上醫療院所就醫。藥玩家玲玲藥師陳佳玲表示，優碘、抗生素藥膏、人工皮的使用方式，簡單護理讓傷口快快好起來。

陳佳玲在臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，要記住3大原則，才能護理到位：

1.優碘不建議用在慢性傷口。
2.抗生素藥膏適合用在感染性傷口。
3.人工皮不用天天換。

●優碘：
1.適用於非乾淨的傷口消毒（如跌倒沾到泥土的傷口）。
2.擦上去30秒後，必須用生理食鹽水將優碘沖洗乾淨才行，避免殘留優碘傷害肉芽組織。
3.不建議用在慢性的傷口（如糖尿病足、壓瘡等）。

●抗生素藥膏：
1.用在有感染的傷口較為適合
2.千萬不可當作萬用膏長期塗抹
3.通常在清潔傷口後、覆蓋敷料前塗抹。


1.適用於乾淨的傷口或雷射。
2.建議裁剪的大小要大於傷口邊緣至少2公分。
3.待呈現白白的就可以更換。
4.換時間最長不可超過7天，以避免傷口浸潤。

此外，陳佳玲指出，一般傷口照護處理流程的順序：

1.清潔：生理食鹽水沖洗傷口，移除異物。

2.消毒：若傷口髒污可用優碘消毒，30秒後用生理食鹽水沖掉。

3.保護：沒感染的傷口可貼人工皮（大於傷口邊緣至少2公分），保持皮膚的溼潤度；有感染風險傷口，需塗抹抗生素藥膏再覆蓋紗布。

