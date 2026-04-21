自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宣導腸病毒 陳其邁化身「陳三歲」笑問：「恐龍」會不會洗手？

2026/04/21 17:14

高雄市長陳其邁與幼兒園小朋友一同示範正洗手5步驟，宣導腸病防疫。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁與幼兒園小朋友一同示範正洗手5步驟，宣導腸病防疫。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣漸熱，5月起將進入腸病毒流行期，高雄市長陳其邁今（21）日前往苓雅區凱旋國小與幼童一同宣導勤洗手防疫，由於兒童節連假高雄舉辦恐龍酷園吸引破百萬人觀看，陳其邁也瞬間化身「陳三歲」問小朋友「恐龍會不會洗手？」並趣味解答「恐龍不會洗手，因為手太短。」逗得小朋友相當開心！

　陳其邁宣導對抗腸病毒，除了和幼兒園小朋友一起唱跳洗手歌，也示範使用肥皂落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，並強調使用酒精與乾洗手無法有效清除腸病毒，居家也要定期使用稀釋漂白水消毒，才能降低腸病毒的傳播風險。

　高雄市衛生局指出，至今年第15週全國腸病毒就診人次已有3526人次，其中高雄市累計393人次，並有緩升趨勢，目前全國已有4例併發重症個案。此外，今年社區腸病毒檢出以克沙奇A型為主，尚未檢出71型與D68型輕症個案。

　衛生局提醒，預防腸病毒應落實返家後先洗手、洗臉、換衣服、兒童玩具常清洗、定期以500ppm（1比100）漂白水消毒環境、生病在家休息、家中第2小孩要隔離照護，以及出現疑似症狀儘速就醫等，特別是5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，出現肢體無力、嗜睡、意識不清等病徵，應儘速到高雄榮總、長庚、高醫、義大、小港、聯合6家腸病毒重症責任醫院治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中