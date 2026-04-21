宣導腸病毒 陳其邁化身「陳三歲」笑問：「恐龍」會不會洗手？

高雄市長陳其邁與幼兒園小朋友一同示範正洗手5步驟，宣導腸病防疫。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣漸熱，5月起將進入腸病毒流行期，高雄市長陳其邁今（21）日前往苓雅區凱旋國小與幼童一同宣導勤洗手防疫，由於兒童節連假高雄舉辦恐龍酷園吸引破百萬人觀看，陳其邁也瞬間化身「陳三歲」問小朋友「恐龍會不會洗手？」並趣味解答「恐龍不會洗手，因為手太短。」逗得小朋友相當開心！

陳其邁宣導對抗腸病毒，除了和幼兒園小朋友一起唱跳洗手歌，也示範使用肥皂落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟，並強調使用酒精與乾洗手無法有效清除腸病毒，居家也要定期使用稀釋漂白水消毒，才能降低腸病毒的傳播風險。

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高雄市衛生局指出，至今年第15週全國腸病毒就診人次已有3526人次，其中高雄市累計393人次，並有緩升趨勢，目前全國已有4例併發重症個案。此外，今年社區腸病毒檢出以克沙奇A型為主，尚未檢出71型與D68型輕症個案。

衛生局提醒，預防腸病毒應落實返家後先洗手、洗臉、換衣服、兒童玩具常清洗、定期以500ppm（1比100）漂白水消毒環境、生病在家休息、家中第2小孩要隔離照護，以及出現疑似症狀儘速就醫等，特別是5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，出現肢體無力、嗜睡、意識不清等病徵，應儘速到高雄榮總、長庚、高醫、義大、小港、聯合6家腸病毒重症責任醫院治療。

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