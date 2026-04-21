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告別無牙醫鄉 牙醫師進駐二崙衛生所看診

2026/04/21 17:10

牙醫師賴奕卲進駐二崙鄉衛生執行牙科醫療服。（記者黃淑莉攝）

牙醫師賴奕卲進駐二崙鄉衛生執行牙科醫療服。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二崙鄉長期沒有牙醫診所，鄉民牙痛要舟車勞頓到外地求醫，經議員李明哲及企業家張春梅穿針引線下，促成雲林西螺子弟泰旺公司董事長林正泰、雲林地檢署書記官廖珮忻表兄妹，捐贈牙科診療椅等設備，未來將由口湖衛生所牙醫師賴奕卲每週二、五上午前往看診。

雲林縣醫療資源不足又不均，尤其是眼科、皮膚科、牙科等專科醫師欠缺，衛生局長曾春美表示，眼科、皮膚科部分，衛生局媒合縣內外9家醫院在衛生所辦理遠距會診服務，牙科部分有雲林縣牙醫師公會的巡迴醫療服務支援，二崙長期沒有牙科診所，很感謝林董事長表兄弟捐贈診療椅、移動式X光機，讓二崙鄉能告別無牙醫困境。

移動式X光機診療最佳輔助利器。（記者黃淑莉攝）

移動式X光機診療最佳輔助利器。（記者黃淑莉攝）

捐贈儀式今（21）日在二崙鄉衛生所舉行，副縣長陳璧君代表縣長張麗善頒發感謝狀，她指出，二崙長期沒有牙科診所，鄉民牙疼、口腔有狀況要大老遠跑到外地，這次公私協力促成二崙衛生所開辦牙科醫療服務，以後鄉親不用舟車勞頓到外地看診。

李明哲說，這次捐贈是一股善緣力量促成，林正泰的舅舅、廖書記官的父親全家給賴奕卲看牙多年，知道他要到二崙衛生所支援缺儀器馬上同意，能讓鄉親能就近看診，很開心及感謝各界幫忙。

林正泰表示，他雖小時候就離開西螺到北部，但寒暑假都回到西螺外婆家長住，很開心能與表妹一起捐贈回饋家鄉，讓鄉親的口腔牙齒得到更好照護。

曾春美指出，二崙衛生所牙科醫療服務由賴奕卲每週二、五上午看診，衛生局將結合牙醫師公會申請健保署偏遠地區巡迴醫療計畫，解決健保給付問題，並加強口腔預防保健，特別是口腔癌篩檢、高齡口腔照護，讓鄉親在80歲仍有20顆以上真牙，開心享受美食。

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