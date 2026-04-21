健康網》泡泡尿不一定腎壞掉 醫教看3關鍵：10分鐘不散是警訊

科博特診所院長劉博仁說明，同樣是泡泡尿，有些只是正常物理現象，有些卻可能是蛋白尿與腎臟疾病警訊，關鍵在於泡泡型態與持續時間；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕出現泡泡尿，不少人往往擔心是不是腎臟出問題。對此，科博特診所院長劉博仁說明，同樣是泡泡尿，有些只是正常物理現象，有些卻可能是蛋白尿與腎臟疾病警訊，關鍵在於泡泡型態與持續時間。建議掌握3招判斷，即可簡單分辨泡泡是否異常，避免錯失腎臟求救警訊。

劉博仁於臉書粉專發文分享，近期門診有2名患者因泡泡尿就醫。第一名患者因每天看到馬桶內有泡泡十分緊張，但尿液篩檢結果完全正常，原因是近期喝水不足，加上男性站姿排尿衝擊力較大，產生物理性氣泡。另一名患者除了泡泡尿外，還出現小腿浮腫、按壓會凹陷，抽血與尿液檢查後，發現發炎指標異常升高、尿蛋白數值也偏高，確診為紅斑性狼瘡引起的腎臟發炎。

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3招判斷泡泡尿異常

劉博仁指出，判斷泡泡尿是否異常，建議學會以下3招有助簡單分辨：

●觀察泡泡消失時間：這點最關鍵，正常現象泡泡較大且大小不一，通常在幾十秒到2分鐘內就會自動散去。異常警訊為泡泡非常細碎，像啤酒泡沫，且過了10分鐘都還浮在水面上，這就要高度懷疑可能是蛋白尿。

●正常起泡3種情況：1.水喝不夠、早起第一泡尿或是劇烈運動流汗後，尿液太濃所致。2.站姿尿尿或尿急時沖擊力道大，自然會激起水花與氣泡。3.如果馬桶水箱有放清潔塊，可能產生的泡沫，與尿液無關。

●異常蛋白尿3種疾病：當腎臟受損時，蛋白質會漏到尿液中。常見原因包括：1.長期糖尿病、高血壓等慢性病控制不佳。2.如紅斑性狼瘡等，會導致身體產生抗體攻擊腎臟（狼瘡性腎炎）的自體免疫疾病。3.身體出現感染或免疫異常引發的腎絲球發炎。

腎臟病五字訣警訊

劉博仁提醒，若排尿有泡泡，且合併以下任何一個症狀，請務必就醫檢查：

•泡：泡沫尿經久不散。

•水：雙腳水腫或眼瞼浮腫。

•高：血壓莫名變高。

•貧：臉色蒼白、容易貧血。

•倦：異常疲倦、沒精神。

劉博仁強調，腎臟病初期往往沒有明顯痛覺，尿尿的細微變化就是最好的觀察窗。與其每天在廁所糾結，建議存有疑慮時不妨尋求驗尿檢查，只要少量的尿液樣本，就能判斷是虛驚一場，或是應該及早治療。

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