腸病毒疫情增溫！就診人次飆升16.5％ 疾管署估6月進入流行期

曾淑慧表示，近期腸病毒疫情快速增溫，預估6月初就會進入流行期。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕隨著氣溫回升，目前時序已進入腸病毒好發季節。疾管署副署長曾淑慧表示，近期疫情快速增溫，預估6月初就會進入流行期，呼籲家有孩童的民眾注意家中孩童健康情況，若有腸病毒重症症狀，務必盡速就醫。

疾管署統計，上週腸病毒就診人次達3526人次，較前一週的3027人次上升16.5%。曾淑慧說，目前預估疫情將持續增溫，並於4月底、5月初加速，6月初將超過流行閾值、進入流行期，6月中下旬達到高峰，直到6月底、7月初開始下降。

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疾管署提醒，家有孩童的民眾應注意家中孩童健康情況，若有腸病毒重症症狀，務必盡速就醫。（圖為疾管署提供）

曾淑慧提醒，腸病毒感染者在發病後1週內傳染力最高，家中學齡幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他學齡幼童接觸，以降低交叉感染的機會，此外，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒等輕微症狀，不易察覺及預防，因此痊癒後仍應請家長及教托育機構人員留意嬰幼兒健康狀況，並注意個人手部衛生。

疾管署疫情中心副主任李佳琳則指出，近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，且目前並未檢出腸病毒71型。

李佳琳表示，今年累計4例腸病毒感染併發重症個案，其中包括腸病毒D68型2例、克沙奇A4型1例、克沙奇A16型1例，與去年同期相當，但高於2022年至2024年的同期。

此外，李佳琳提醒，鄰近國家越南疫情嚴峻，今年截至4月中旬已累計逾2萬6000例，且以EV71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例，預估疫情將持續上升。中國疫情雖有下降，惟仍高於近2年同期。香港、日本、泰國、新加坡目前疫情則處於低點。

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