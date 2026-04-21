健康網》吃清淡膽固醇反飆高 醫曝忽略3件事 關鍵不是油

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，膽固醇失控不一定是吃太油，若忽略飲食結構與基因影響等3件事，即使吃得清淡，血脂仍可能飆高；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制膽固醇，許多人飲食刻意少油少肉、三餐吃得清淡，卻在健檢時發現低密度脂蛋白膽固醇（LDL）仍偏高。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，膽固醇失控不一定是吃太油，若忽略飲食結構與基因影響等3件事，即使吃得清淡，血脂仍可能飆高。

3件事恐害膽固醇飆

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，許多門診患者不吃炸物、不吃紅肉、三餐也很清淡，結果檢查報告一出來，LDL（壞膽固醇）卻飆高，質疑「明明吃很清淡，為何膽固醇更高？」對此，他指出，清淡飲食卻讓膽固醇失控的常見原因，包括：

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●精緻碳水：常吃精緻碳水才是隱形推手，如白飯、白麵包、糖飲等，均會讓胰島素上升，刺激肝臟合成更多膽固醇。換句話說，雖然少吃油，但身體自己在「製造油」。

●基因影響：有些人天生就有家族性高膽固醇（Familial hypercholesterolemia），即使飲食再乾淨清淡，膽固醇仍然偏高。這種情況需要醫療介入，而不是單靠飲食。

●纖維不足：缺乏纖維下，身體如同少了一個排油系統，可溶性纖維，如燕麥、豆類、蔬菜等，都可以幫助膽汁酸排出，等於把膽固醇帶走。但現代人攝取量，通常不到建議的一半。

三餐這樣吃穩血脂

黃軒強調，真正有效的飲食策略不是清淡，而是飲食結構。建議早餐可攝取高纖＋蛋白（燕麥＋優格），午餐吃好油＋蔬菜（橄欖油＋大量菜），晚餐則是低糖＋控制澱粉（拳頭大小主食），有助穩血脂。

黃軒提醒，其實飲食清淡未必是吃太油，而可能是「吃錯比例」。當糖太多、纖維太少，再乾淨的飲食，也會讓膽固醇失控。

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