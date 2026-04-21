自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃清淡膽固醇反飆高 醫曝忽略3件事 關鍵不是油

2026/04/21 17:28

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，膽固醇失控不一定是吃太油，若忽略飲食結構與基因影響等3件事，即使吃得清淡，血脂仍可能飆高；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，膽固醇失控不一定是吃太油，若忽略飲食結構與基因影響等3件事，即使吃得清淡，血脂仍可能飆高；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制膽固醇，許多人飲食刻意少油少肉、三餐吃得清淡，卻在健檢時發現低密度脂蛋白膽固醇（LDL）仍偏高。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，膽固醇失控不一定是吃太油，若忽略飲食結構與基因影響等3件事，即使吃得清淡，血脂仍可能飆高。

3件事恐害膽固醇飆

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，許多門診患者不吃炸物、不吃紅肉、三餐也很清淡，結果檢查報告一出來，LDL（壞膽固醇）卻飆高，質疑「明明吃很清淡，為何膽固醇更高？」對此，他指出，清淡飲食卻讓膽固醇失控的常見原因，包括：

精緻碳水：常吃精緻碳水才是隱形推手，如白飯、白麵包、糖飲等，均會讓胰島素上升，刺激肝臟合成更多膽固醇。換句話說，雖然少吃油，但身體自己在「製造油」。

基因影響：有些人天生就有家族性高膽固醇（Familial hypercholesterolemia），即使飲食再乾淨清淡，膽固醇仍然偏高。這種情況需要醫療介入，而不是單靠飲食。

纖維不足：缺乏纖維下，身體如同少了一個排油系統，可溶性纖維，如燕麥、豆類、蔬菜等，都可以幫助膽汁酸排出，等於把膽固醇帶走。但現代人攝取量，通常不到建議的一半。

三餐這樣吃穩血脂

黃軒強調，真正有效的飲食策略不是清淡，而是飲食結構。建議早餐可攝取高纖＋蛋白（燕麥＋優格），午餐吃好油＋蔬菜（橄欖油＋大量菜），晚餐則是低糖＋控制澱粉（拳頭大小主食），有助穩血脂。

黃軒提醒，其實飲食清淡未必是吃太油，而可能是「吃錯比例」。當糖太多、纖維太少，再乾淨的飲食，也會讓膽固醇失控。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中