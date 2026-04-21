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健康網》減肥猛吃菜仍便秘 專家點名腸道最怕少了它

2026/04/21 15:28

食農專家韋恩表示，日本管理營養師指出，便秘原因常常是「少了什麼東西」，提醒若完全不攝取脂質，腸道動力來源之一也會消失；情境照。（圖取自shutterstock）

食農專家韋恩表示，日本管理營養師指出，便秘原因常常是「少了什麼東西」，提醒若完全不攝取脂質，腸道動力來源之一也會消失；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕減重時狂吃菜，卻還是天天便秘？食農專家韋恩表示，日本管理營養師藤倉詩織指出，便秘原因常常不是「吃了什麼不對的東西」，而是「少了什麼東西」，提醒脂質對於腸道蠕動具有直接作用，完全不攝取，腸道的動力來源之一就會跟著消失。不過，韋恩指出，並非所有油對腸道的幫助都一樣，正確替換油品，對於腸道的實際效益才會明顯不同。

減肥時，很多人第一個省掉的就是油。不吃炸的、不吃煎的、沙拉不加醬，甚至連烹調用油都盡量減少；但一段時間後，就會發現開始便秘。對此，韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文強調，並非所有油對腸道的幫助都一樣。油脂進入小腸後，會刺激腸道神經系統引發蠕動反射。一般植物油，如大豆油、葵花油等，幾乎在小腸就被完全吸收。

不過，他進一步說，主要成分是油酸（Oleic acid，Omega-9）的橄欖油，在小腸的吸收效率相對較低，但有一定比例能繼續抵達大腸，在那裡直接刺激大腸壁、促進蠕動，同時潤滑腸道讓糞便移動更順暢，達到「滑腸作用」。

此外，韋恩提及，亞麻仁油和紫蘇油則走另一條路徑。這2種油富含α-次亞麻油酸（ALA，Omega-3），進入腸道後能刺激腸道活動，同時作為腸道好菌的食物，改善整體腸內環境。效果不如橄欖油直接，但對長期腸道健康有加乘作用。相較之下，動物性脂肪（飽和脂肪酸）主要在小腸消化吸收，對大腸蠕動的貢獻有限。光靠吃肉來改善便秘，效果並不理想。

韋恩表示，橄欖油建議以低溫或不加熱的方式攝取，因高溫烹調會破壞部分活性成分，包括：多酚和維生素E。最簡單的做法是，每天將一到兩匙初榨橄欖油直接加入味噌湯、淋在納豆上或做沙拉淋醬。至於亞麻仁油和紫蘇油同樣不耐高溫，適合涼拌或在料理完成後加入提味。

韋恩強調，正確作法是，在維持正常攝取量的前提下，把偏向Omega-6的大豆油、葵花油，部分替換成橄欖油或亞麻仁油，對腸道的實際效益會有明顯不同。

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