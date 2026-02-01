自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

口腔與胸部存在關聯？ 研究：口腔細菌可能影響乳癌發生與擴散

2026/02/01 12:43

研究顯示，口腔中某種常見細菌可能影響乳癌的發生和擴散。圖為口腔示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然口腔跟乳癌聽起來毫無關係，但美國一項研究發現口腔中某種常見細菌可能影響乳癌的發生和擴散。此研究發表在《細胞通訊與訊號傳導》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學金梅爾癌症中心和彭博金梅爾癌症免疫療法研究所的研究團隊發現，與牙周病相關的具核梭桿菌（Fusobacterium nucleatum）可能有助於促進乳癌，並使其更具侵襲性。研究人員觀察模擬人類乳癌的動物模型，注意到該細菌會加速腫瘤生長，並使癌細胞更容易從乳房擴散到肺部。

研究團隊也發現，接觸具核梭桿菌會導致細胞DNA損傷，並讓修復通路（細胞用來修復受損DNA的各種機制）活躍，而這些通路可能會引入錯誤，包括非同源末端連接（NHEJ）。 NHEJ是一種快速但易出錯的DNA修復方式，細胞透過將斷裂的DNA末端直接連接起來以修復DNA斷裂。

研究團隊還觀察到，細胞即使只是短暫接觸具核梭桿菌，也會引發1種名為PKcs的蛋白質表現增加。該蛋白質與腫瘤細胞遷移、侵襲和化療抗藥性增強相關。

研究團隊表示，乳腺管內襯的上皮細胞（epithelial cells）以及帶有BRCA1突變的乳腺癌細胞特別脆弱。帶有BRCA1突變的細胞表現出較高水平的表面糖分（Gal-GalNAc），這有助於細菌與細胞的接觸與結合。這類細胞顯示具核梭桿菌攝取量增加，且該細菌能在多代細胞中長期滯留，進一步加劇DNA損傷和腫瘤促進效應。

研究團隊指出，此研究揭示具核梭桿菌作為環境因素，可能與遺傳性BRCA1突變共同作用，促進乳癌發生和腫瘤侵略性上升。

研究團隊強調，還需要進一步研究來探討這些發現的臨床意義，以及口腔健康是否應被視為乳癌的風險因子。

