健康網》腸病毒非幼兒專利！醫解析D68型

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，腸病毒D68型就是不一樣、就是非典型；與大家認為之腸病毒症狀不同。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，在大多數人的認知中，腸病毒的特徵是發燒、口腔潰瘍（疱疹性咽峽炎）或手腳長水泡（手足口病）。然而，腸病毒D68型就是不一樣、就是非典型。根據疾管署 2026 年 3 月的最新案例，一名北部 30 多歲男性感染腸病毒 D68 型（EV-D68）後，迅速併發呼吸困難與肌躍型抽搐。

吳昌騰表示，這案例打破了「腸病毒是幼兒專利」的迷思，更揭示了這種病毒極高的神經毒性。吳昌騰簡介腸病毒 D68 型：

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重點一：它是「披著感冒皮的狼」

EV-D68 最危險的地方在於它的偽裝術。它與傳統腸病毒有顯著差異：

• 症狀表現：幾乎不長水泡。首發症狀與一般感冒無異，包括發燒、流鼻水、咳嗽及喘鳴。

• 生長環境：它更喜歡 33°C 的環境（類似鼻病毒），這讓它主要攻擊呼吸道而非腸道。

• 檢驗陷阱：由於它不耐酸，在腸道存活率極低。若使用傳統的「糞便篩檢」，檢出率低於 1%。

• 專業提醒：若臨床高度懷疑感染，醫師與家長應要求採集「咽喉拭子」檢體，以免漏診。

重點二：現代版「小兒麻痺」的威脅

吳昌騰表示，EV-D68 具有強大的「神經趨性」，能直接侵入脊髓中負責運動的運動神經元。當病毒引發急性無力脊髓炎（AFM）或橫貫性脊髓炎（Transverse Myelitis）時，病患會在感冒症狀後，突然出現不對稱的肢體無力。

在重症案例中，肌肉力量可能在短短幾天內從正常的5級降至0級（完全癱瘓），甚至因橫膈膜麻痺導致呼吸衰竭，需依賴呼吸器維生。

重點三：打破年齡邊界，成人亦有重症風險

2025年的研究指出，目前的流行株（如B3、A2基因分枝）出現VP1蛋白中的D554E位點變異。這種變異增強了病毒與人體受體的結合能力，使其傳播力與神經毒性更強。

這意味著，不僅是 5 歲以下幼兒，連青壯年成人、慢性病患或氣喘病史者，都可能在感染後迅速發展為低血氧、意識改變等重症狀態。

重點四：酒精無效

許多人習慣使用酒精或乾洗手消毒，但在面對 EV-D68 時，這是無效的。

• 酒精無效： EV-D68 屬於無外殼病毒，酒精無法破壞其結構。

• 唯一防線：必須落實肥皂洗手（濕、搓、沖、捧、擦）。

• 環境消毒：需使用 500ppm 漂白水（100 毫升市售漂白水混入 10 公升清水），或利用紫外線與高溫曝曬。

重點五：疫情規律改變，預警超前部署

過去腸病毒多遵循雙年週期，但 2024 至 2025 年間，全球監測到了非典型的流行高峰。這可能是受 COVID-19 防疫措施影響了病毒演化節奏。目前科學界已開始推廣「廢水流行病學監測」，希望在臨床出現 AFM 重症案例前，先從環境中掌握病毒動向。

識別重症前兆，爭取黃金治療期

目前 EV-D68 尚無特效藥與疫苗。當您或家中孩童出現感冒症狀時，若伴隨以下重症前兆，請務必立即送醫：

1. 肢體無力：突然單側或雙側手腳無法舉起、走路不穩。

2. 意識改變：嗜睡、意識不清、眼神渙散。

3. 呼吸異常：呼吸急促、喘鳴、胸凹。

4. 神經症狀：持續嘔吐、肌躍型抽搐（無故驚嚇）。

預防勝於治療，請從現在起捨棄對酒精的依賴，回歸「肥皂勤洗手」的最基本防護。

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