健康網》骨質疏鬆別輕忽！ 醫警：恐讓血壓、血糖都失控

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔分享，門診患者常以為骨質疏無大礙，但國外最新研究指出，其實骨鬆不只是骨頭問題，而是全身慢性病的一部分；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆不僅是現代人常見健康問題，也是導致年長者失能的無聲殺手之一。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔分享，門診患者常以為骨質疏無大礙，但國外最新研究指出，其實骨鬆不只是骨頭問題，而是全身慢性病的一部分。也因此常見不少患者明明只是骨密度下降，卻同時合併高血壓、糖尿病、心臟病，甚至腎功能問題，顯示這並巧合，而是同一套身體機制出問題。

傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，研究發現，骨質疏鬆和心血管疾病、糖尿病、慢性腎病，其實共享很多共同機轉，例如：慢性發炎、氧化壓力、血管功能異常等。簡單來說，當身體長期處於發炎與老化狀態下，骨頭只是「最早被看見的受害者之一」；更關鍵的是，這些疾病常常是同時出現。

請繼續往下閱讀...

傅裕翔表示，研究指出，糖尿病患者中，有超過四分之一同時有骨質疏鬆；而心血管疾病在骨鬆族群之中，比例高達近三成。這代表當你被診斷骨質疏鬆時，其實身體早就不只一個地方出問題。也就是說，骨質疏鬆其實是身體在發出全身性警報。

他接著說，更讓人擔心的是，多重慢性病的影響。研究顯示，一個人同時有越多慢性病，死亡風險會明顯上升。而骨質疏鬆正是這個「多重疾病網絡」中的核心角色之一。但在現實中，它卻常常被忽略。很多人願意吃降血糖、血壓藥，卻覺得骨鬆藥可有可無。這其實很危險。因為骨質疏鬆代表的是肌肉量下降、身體代謝變差、 活動能力下降，甚至進一步影響心血管與整體壽命。

傅裕翔強調，骨鬆是「正在發生的系統性退化」，也就是一開始只是小問題，最後變成整體崩壞的過程。因此，當你或家人被診斷為骨質疏鬆，除關心骨質密度外，更該重視的是，合併慢性病、肌肉量與營養狀況以及多重慢性病帶來的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法