健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

怕爸媽走不動？研究證實綠茶竟能「長肌肉」 醫警：喝錯這2種反傷身

2026/02/01 11:57

最新研究發現，綠茶中的兒茶素有助於減緩老年人肌肉流失，預防肌少症，但專家警告應避免飲用添加物過多的手搖飲，以免適得其反；示意圖。（圖取自freepik）

最新研究發現，綠茶中的兒茶素有助於減緩老年人肌肉流失，預防肌少症，但專家警告應避免飲用添加物過多的手搖飲，以免適得其反；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著台灣步入超高齡社會，除了癌症與失智，「肌少症」（Sarcopenia）導致的跌倒與臥床，成為許多長輩與子女的夢魘。一般人認為防肌少只能靠吃肉或重訓，但最新科學研究卻給出了一個令人驚喜的低成本解方：「喝綠茶」。權威期刊證實，茶葉中富含的抗氧化物質，不僅能護心防癌，更能有效減緩老年人的肌肉流失，維持身體機能，成為抗衰老戰場上的隱藏黑馬。

根據科技網站《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項發表於《飲品植物研究》（Beverage Plant Research）期刊的綜合審查報告指出，綠茶中的關鍵成分「兒茶素」（Catechins）是延緩老化的核心功臣。

研究發現，規律攝取兒茶素能改善年長者的肌肉力量與身體功能，直接對抗隨著年齡增長而來的肌肉萎縮。這意味著，對於牙口不好、難以攝取大量肉類的長輩而言，每天一杯現泡綠茶，可能是比昂貴營養補充品更經濟實惠的保命符。此外，兒茶素還能在大腦形成保護網，減少阿茲海默症相關的生物標記，達到「腦肌雙保」的功效。

手搖飲與瓶裝茶　恐淪為「糖水毒藥」

然而，科學家也發出嚴厲警告，想要獲得上述健康紅利，前提是必須喝對茶。報告特別點名市售的「瓶裝茶」與台灣人最愛的「手搖飲」是兩大地雷。

這類加工茶飲通常添加了大量的糖、人工甜味劑與防腐劑，不僅會抵銷兒茶素的抗炎與代謝效益，過量的糖分攝取反而會加速身體發炎與肥胖。此外，加工茶飲還面臨農藥殘留、重金屬甚至微塑膠的潛在風險。

專家總結，為了長輩的健康，子女應鼓勵飲用「傳統現泡茶」，並避免長期依賴加工茶飲，以免原本想養生，最後卻喝進一肚子的化學負擔。不過臨床醫師也提醒，茶飲雖好，但其中的單寧酸可能會干擾鐵質與鈣質吸收，建議長輩應在飯後間隔1小時再飲用，且患有貧血或服用抗凝血劑者，仍需諮詢醫師建議。

