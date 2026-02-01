自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

為什麼一瘦就復胖？ 研究發現脂肪細胞「不會消失」的關鍵機制

2026/02/01 10:55

研究指出，脂肪細胞一旦形成通常只會「縮小」不會消失，但韓國團隊發現關鍵調控機制，可望讓細胞「逆轉」失去囤油功能；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

研究指出，脂肪細胞一旦形成通常只會「縮小」不會消失，但韓國團隊發現關鍵調控機制，可望讓細胞「逆轉」失去囤油功能；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕減肥之所以困難，是因為脂肪細胞一旦形成，通常只會「縮小」而不會消失，容易導致復胖。不過韓國科學技術院（KAIST）研究團隊在小鼠實驗中發現，透過一種特定的表觀遺傳調控機制，不僅能阻斷新脂肪細胞生成，更能使成熟脂肪細胞失去儲存油脂的功能。這項研究成果已發表於權威期刊《科學進展》（Science Advances）。

根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，過去醫學界認為，人體內的脂肪細胞一旦形成，只會因減肥而「縮小」，不會真正消失，導致復胖率居高不下。但 KAIST 團隊的研究鎖定了兩組名為 YAP 和 TAZ 的蛋白質，發現它們在特定條件下能抑制促進脂肪生成的關鍵因子「PPARγ」，決定細胞是要繼續當個「脂肪倉庫」，還是退回原始狀態。

研究第一作者、分子生物學家林大植（Dae-Sik Lim，音譯）指出，實驗顯示，當透過人為方式調控「河馬路徑」（Hippo signaling pathway）後，YAP和 TAZ蛋白隨即變得活躍。這種變化成功讓既有的脂肪細胞發生「逆向」變化，彷彿忘了怎麼儲存油脂，退化回較早期的細胞型態。

這項發現提供了代謝機制的新證據，解釋了為何減重後脂肪細胞仍傾向保留，導致體重反彈。雖然這項研究揭示了潛在的生物學原因，但現階段體重管理仍以飲食控制與規律運動為主流作法，尚無法直接透過藥物介入此一機制。

研究團隊在論文中強調，這項機制目前僅在小鼠身上驗證，且 YAP/TAZ 路徑同時影響器官發育，若在人體內不當干預恐有嚴重副作用。民眾應理解這屬於基礎科學發現，距離轉化為安全藥物仍有很長的路要走。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中