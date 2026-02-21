自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

諾羅、沙門氏菌齊發！春節腸胃炎為何特別多

2026/02/21 07:22

農曆春大魚大肉，醫師提醒，小心「吃過頭」進急診。（記者蔡淑媛攝）

農曆春大魚大肉，醫師提醒，小心「吃過頭」進急診。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節大魚大肉，小心「吃過頭」！部立台中醫院統計指出，每年春節期間因急性腸胃炎就醫的人數，較平日至少增加2至3成，醫師提醒，年菜重複加熱、暴飲暴食是主因，呼籲民眾守住「5要」原則，別讓美食變毒藥。

台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，年假期間因上吐下瀉求診的患者，大多與飲食習慣及食物保存不當有關，除了短時間攝取過多高油、高蛋白食物刺激腸道外，「剩菜文化」也是隱憂，年菜若重複加熱次數過多，極易滋生沙門氏菌、金黃色葡萄球菌；此外，冬季盛行的諾羅病毒群聚感染，也是過年症候群的常見元凶。

如果罹患急性腸胃炎，陳莉瑋建議，急性發炎期間應遵循「少量多餐、清淡易消化」原則，首選白粥、吐司或蒸蛋，並務必大量補充電解質與水分，此時應嚴格禁絕油炸、辛辣、生食及高油高糖食物，避免再度傷害腸胃。

為預防食品中毒，陳莉瑋特別強調食藥署推廣的「五要」原則：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱（超過70℃）、要注意保存溫度，陳莉瑋說，細菌最愛7℃至60℃之間的「危險溫度帶」，建議冷藏應低於7℃（易腐敗食品建議5℃以下），熱食則需高於60℃，切勿讓食物在室溫下擺放過久，才能避免細菌瘋狂滋生。

