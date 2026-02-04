健康網》吃得少卻超胖 研究：超加工食品惹禍

研究顯示，超加工食品容易造成人們無意間吃下過多不必要的熱量。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃得不多，為什麼卻越來越胖？問題可能不在熱量，而在你吃的是不是「超加工食品」。

良安診所院長、肥胖專科醫師何國榮在臉書粉專「何國榮醫師」表示，近年大型研究發現，肥胖與代謝疾病的流行，並不只是「吃太多」，而是與超加工食品（Ultra-Processed Foods, UPFs）攝取過多高度相關。他同時引用《Ultra-Processed Food Intake and Increased Risk of Obesity: A Narrative Review》這項納入超過 100 萬人 的研究顯示，超加工食品吃得愈多，肥胖、糖尿病與心血管風險就愈高。

什麼是超加工食品呢？何國榮表示，用NOVA分級一看就懂。NOVA將食物依加工程度分為四類，真正該注意的是第4類：超加工食品。

超加工食品（Ultra-Processed Foods, UPFs）的核心特徵並非營養價值，而是為了提升口感與風味，以及延長保存期限。其製程通常包含至少五種以上來自其他食物萃取的修飾或未修飾成分，並搭配各類食品添加物，經重新組合而成。

常見的超加工食品包含但不限於：零食、早餐穀片、甜點、包裝麵包、即食餐、冷凍食品、含糖飲料、重組肉品、碳酸與蒸餾酒精飲料等。

為什麼 UPF 特別容易讓人變胖、變不健康？關鍵不只一個，而是一整套代謝破壞機制：

飽足感被破壞：低纖維、高適口，使得吃得多卻不容易飽。

血糖與胰島素失控：精製糖、果糖負荷高，使得肝臟胰島素阻抗、β 細胞長期過勞。

脂質代謝異常：高飽和、反式脂肪，使得三酸甘油脂上升、HDL 下降。

發炎與內分泌干擾：食品添加物、包裝釋放的 BPA 等物質，進一步惡化代謝健康。

成癮性設計：讓人「停不下來」，形成惡性循環。

何國榮表示，研究提醒我們一件事，當飲食中 80% 熱量來自超加工食品，總體熱量攝取會增加，進而導致：脂肪增加、嚴重營養不良、慢性病風險大幅上升。

何國榮醫師總結，真正該限制的，不是吃的「量」，而是讓超加工食品不要成為每天飲食的主角。「兩百年前開始大量出現所謂的超加工食品。而我們的身體，還沒有演化到能適應這些新型的超加工食品。所以，吃得像食物，身體才會正常運作。」

