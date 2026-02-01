健康網》壓力山大就想狂吃舒壓 營養師授3招「先騙過大腦」

面對壓力，很多人會出現暴飲暴食。營養師張語希指出，可以用3法將這個念頭壓下去；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕快要過年了，歲末總是有爆量的工作。營養師張語希指出，面對快要爆炸的壓力，此時比較聰明的作法，是要學會「先安撫大腦」，先把這種失控的念頭壓下來。

張語希在臉書分享，她表示，很多人都會以暴飲暴食來發洩，若是這個念頭出現在深夜，明明肚子不餓但嘴巴就是停不下來。但她認為，不是意志力不夠，而是壓力一大，壓力荷爾蒙就上來，大腦會誤以為我們正在逃難，就會拚命下指令，要你快點吃高糖、高油的東西，儲存能量。

請繼續往下閱讀...

若此時，你沒有忍住，張語希分析，硬撐、忍耐、跟自己對抗，通常都沒什麼用，比較聰明的作法是學會「先安撫大腦」，以下是她整理出3個方法，幾乎不用意志力來阻止暴食衝動：

●物理佔位法：

先喝一大杯氣泡水或奇亞籽水，讓胃先有東西，大腦會收到一個好像已經有點飽的訊號。

●生化訊號法：

蛋白質真的很關鍵，一顆水煮蛋或一杯熱豆漿，比餅乾、甜點，更能讓大腦冷靜下來。

●感官轉移法：

有時候不是餓，只是壓力大想發洩，去咬脆脆的小黃瓜、海苔或嚼很涼的口香糖，讓嘴巴先有事情做。

張語希指出，很多人實際試過，只要先做其中一件，大概10-15分鐘，那股「非吃不可」的衝動，就會退消很多。

