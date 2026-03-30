自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》再也看不到張世嫺《化外之醫》續集 醫揭癌末症狀超磨人

2026/03/30 12:00

《化外之醫》編劇張世嫺撰寫劇本時罹癌，昨（29）日不幸病逝，令人震驚與不捨。（翻攝自臉書）

《化外之醫》編劇張世嫺撰寫劇本時罹癌，昨（29）日不幸病逝，令人震驚與不捨。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕護理師出身、一同創作出《化外之醫》的編劇張世嫺昨（29）日病逝，製作人湯昇榮於臉書發文證實，也透露張世嫺去年11月被醫生宣告只剩3個月生命。農曆年期間家屬曾傳照給他，感覺狀況似有好轉，未料仍傳來不幸消息，享年55歲。衛生福利部屏東醫院衛教資料表示，癌末病人常需面對疼痛、呼吸困難、譫妄、便秘等不適，對身體帶來額外負擔，因此，癌症晚期的安寧照護，也是陪伴病人走過人生最後旅程，維護病人和家屬最佳生命品質的選擇之一。

張世嫺以自己多年前擔任開刀房護理師的經驗，發想出《化外之醫》原型故事，除2019年獲得劇集劇本創作獎佳作，去年（2025）年8月化療中的張世嫺戴著假髮，前往釜山出席全球OTT獎頒獎典禮，也抱回最佳亞洲內容獎。湯昇榮發文表示，張世嫻是於撰寫劇本時罹癌，且於去年11月被醫生宣告生命只剩3個月，今年農曆年前曾前往醫院探望，仍希望她構思《化外之醫》續篇故事，男主角連炳發也錄了一段影片替她打氣，遺憾仍天不從人願。

癌末常見4症狀

衛福部屏東醫院衛教資料指出，癌末病患常會出現諸多不適，常見症狀與照護內容，包括：

1.疼痛：在病患離世前的最後二天，有超過一半病患會有新疼痛產生。因為無法口服止痛藥，可使用皮膚貼片、舌下含服、靜脈或肌肉、皮下注射等方式給予止痛藥。癌末病人使用嗎啡（Morphine）止痛藥沒有劑量上限，視病患疼痛主訴，因此不用擔心病 人會有成癮情況。

2.呼吸症狀：呼吸困難是病人的主觀感受，常與原來的疾病不一定有關。癌末病人常伴有焦慮或害怕窒息，使用風扇增加氣流吹到病人臉上，可減輕呼吸困難的感覺。此外，協助病患呼吸訓練，使其感覺能控制自己的呼吸變化，也能緩解呼吸困難。

3.譫妄：死亡前有85%病人會出現譫妄。腦部轉移、代謝性腦病變、電解質不平衡、營養異常或敗血症等因素是造成瞻妄的可能原因，症狀在下午及晚上會更嚴重。當病患發生瞻妄時需注意在旁陪伴，盡可能保持熟識的環境、人、物，必要時可使用鎮靜劑讓患者休息。

4.便秘：病患雖然沒有進食，仍可能發生便秘，常伴隨症狀如脹氣、腹痛、解便不完全感。應鼓勵病患增加水分及高纖維食物攝取，且在體力許可下盡可能多作活動。當病人有便意感時應盡快回應處理，避免便秘症狀超過3天。

安寧療護減輕不適

此外，在積極治療無法逆轉病情的情況下，對於癌末病人的照護方式，安寧療護也是選擇之一。屏醫衛教資料表示，根據世界衛生組織（WHO）對於安寧療護的定義，所謂安寧療護，是指對治癒性治療，如化學治療、電療等無反應之末期病患，提供積極性及全人化的照顧。主要是透過疼痛控制，緩減身體上其他不適的症狀，減少非必要的醫療，鼓勵家屬陪伴病人走過人生最後旅程。

相關新聞請見

頂假髮也要去釜山領獎！《化外之醫》編劇張世嫺55歲癌逝 醫宣判剩3個月仍掛心續集

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中