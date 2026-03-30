健康網》再也看不到張世嫺《化外之醫》續集 醫揭癌末症狀超磨人

《化外之醫》編劇張世嫺撰寫劇本時罹癌，昨（29）日不幸病逝，令人震驚與不捨。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕護理師出身、一同創作出《化外之醫》的編劇張世嫺昨（29）日病逝，製作人湯昇榮於臉書發文證實，也透露張世嫺去年11月被醫生宣告只剩3個月生命。農曆年期間家屬曾傳照給他，感覺狀況似有好轉，未料仍傳來不幸消息，享年55歲。衛生福利部屏東醫院衛教資料表示，癌末病人常需面對疼痛、呼吸困難、譫妄、便秘等不適，對身體帶來額外負擔，因此，癌症晚期的安寧照護，也是陪伴病人走過人生最後旅程，維護病人和家屬最佳生命品質的選擇之一。

張世嫺以自己多年前擔任開刀房護理師的經驗，發想出《化外之醫》原型故事，除2019年獲得劇集劇本創作獎佳作，去年（2025）年8月化療中的張世嫺戴著假髮，前往釜山出席全球OTT獎頒獎典禮，也抱回最佳亞洲內容獎。湯昇榮發文表示，張世嫻是於撰寫劇本時罹癌，且於去年11月被醫生宣告生命只剩3個月，今年農曆年前曾前往醫院探望，仍希望她構思《化外之醫》續篇故事，男主角連炳發也錄了一段影片替她打氣，遺憾仍天不從人願。

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癌末常見4症狀

衛福部屏東醫院衛教資料指出，癌末病患常會出現諸多不適，常見症狀與照護內容，包括：

1.疼痛：在病患離世前的最後二天，有超過一半病患會有新疼痛產生。因為無法口服止痛藥，可使用皮膚貼片、舌下含服、靜脈或肌肉、皮下注射等方式給予止痛藥。癌末病人使用嗎啡（Morphine）止痛藥沒有劑量上限，視病患疼痛主訴，因此不用擔心病 人會有成癮情況。

2.呼吸症狀：呼吸困難是病人的主觀感受，常與原來的疾病不一定有關。癌末病人常伴有焦慮或害怕窒息，使用風扇增加氣流吹到病人臉上，可減輕呼吸困難的感覺。此外，協助病患呼吸訓練，使其感覺能控制自己的呼吸變化，也能緩解呼吸困難。

3.譫妄：死亡前有85%病人會出現譫妄。腦部轉移、代謝性腦病變、電解質不平衡、營養異常或敗血症等因素是造成瞻妄的可能原因，症狀在下午及晚上會更嚴重。當病患發生瞻妄時需注意在旁陪伴，盡可能保持熟識的環境、人、物，必要時可使用鎮靜劑讓患者休息。

4.便秘：病患雖然沒有進食，仍可能發生便秘，常伴隨症狀如脹氣、腹痛、解便不完全感。應鼓勵病患增加水分及高纖維食物攝取，且在體力許可下盡可能多作活動。當病人有便意感時應盡快回應處理，避免便秘症狀超過3天。

安寧療護減輕不適

此外，在積極治療無法逆轉病情的情況下，對於癌末病人的照護方式，安寧療護也是選擇之一。屏醫衛教資料表示，根據世界衛生組織（WHO）對於安寧療護的定義，所謂安寧療護，是指對治癒性治療，如化學治療、電療等無反應之末期病患，提供積極性及全人化的照顧。主要是透過疼痛控制，緩減身體上其他不適的症狀，減少非必要的醫療，鼓勵家屬陪伴病人走過人生最後旅程。

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