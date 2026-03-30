68分鐘11次電擊搶命 跨院葉克膜團隊救回44歲OHCA男

沈姓男子於裝設葉克膜後，緊急接受心導管治療，並在加護病房團隊照護下，順利恢復意識。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣44歲沈姓男子日前突然昏倒、失去呼吸心跳（OHCA），經送醫急救後仍命懸一線，啟動區域聯防機制，由大千綜合醫院出動心臟外科葉克膜團隊跨院支援，在長達68分鐘的急救與11次電擊後，成功為病人接上葉克膜並轉回大千治療。隨後透過心臟內科精準的心導管手術與加護病房團隊的悉心照料，讓病人從昏迷中順利甦醒。

大千綜合醫院表示，沈男雖經他院持續施以心肺復甦術，但狀況仍未穩定。大千接獲友院聯繫，得知病人急需葉克膜救治，心臟外科主任李俊毅隨即率領葉克膜團隊與救護人員，攜帶重型設備直奔現場支援。在雙方醫護合作下，病人在歷經68分鐘的急救、以及高達11次的電擊矯正心律後，終於成功連接上葉克膜。

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李俊毅指出，葉克膜（ECMO）此時扮演關鍵角色，它能暫時代替病人心肺功能，提供穩定的血液循環與血氧供應，讓疲憊受損的心臟獲得緩衝空間，為後續的精密檢查與手術爭取黃金時間。

大千綜合醫院出動心臟外科葉克膜團隊跨院支援，在長達68分鐘的急救與11次電擊後，成功為病人接上葉克膜並轉回大千治療。（圖由大千綜合醫院提供）

李俊毅進一步說明，葉克膜是一種體外生命支持系統，能將病人的血液引流至體外，經過人工肺（氧合器）進行氧氣交換並排除二氧化碳後，再由幫浦將血液送回體內。對於心跳停止或心肺功能衰竭的病人，葉克膜能暫時取代心肺工作，維持大腦及全身器官的血液供應，是急救中最後一道強大的防線。

沈男接上葉克膜後，醫療團隊立即啟動綠色通道，將病人轉回大千接受進一步治療。經由心臟內科林智偉主任以心導管檢查發現，病人的右側冠狀動脈已完全阻塞，隨即執行氣球撐開術打通血管。術後心跳漸趨穩定，血壓也回升至正常範圍，並轉入加護病房進行後續照護治療，由昏迷指數3分，逐漸意識恢復，並隨心臟功能好轉，醫療團隊逐步調降強心劑及血管收縮劑的劑量，順利移除葉克膜及氣管內管、恢復自主呼吸。

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